استقرار حالة الطقس على أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار العوامل الجوية اليوم الخميس على أغلب مناطق ليبيا, بينما تنشط الرياح من يوم الغد مثيرة للأتربة على المناطق الغربية بداية بمناطق الجنوب الغربي.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق.

والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة أحياناً مثيرة للأتربة والغبار خاصة على مناطق الدواخل.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20–25)مْ, وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-24) مْ .

أما في الجفرة- سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28– 34)مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد.

بينما في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30–36)مْ.