أهالي تاورغاء يرفضون تبعية المدينة للمجلس البلدي مصراتة

أخبار ليبيا 24

عبر حكماء وأعيان مدينة تاورغاء عن رفضهم لتبعية المدينة للمجلس البلدي مصراتة، واعتبارها فرعا له.

جاء ذلك في بيان للمجلس الاجتماعي لـحكماء وأعيان والمكونات الاجتماعية ونشطاء المجتمع المدني في تاورغاء، تلاه أحد المجتمعين أمام مبنى المجلس المحلي تاورغاء اليوم الخميس.

وقال البيان عند بدايته ” نثمن الدور التاريخي لأطراف من تاورغاء ومصراتة الذين عملوا على المصالحة بين الجارتين وبذلوا جهدًا كبيرًا من أجل المصالحة وعودة النازحين إلى أرضهم وتحقيق مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير والتي من أهمها أحقية الناس في تقرير مصيرهم”.

واستنكر الأهالي في بيانهم “اجتماعات عقدها المجلس البلدي ومجلس أعيان مصراتة وأشخاص من تاورغاء، بخصوص مطالبة أبناء تاورغاء التوقيع على أن تكون تاورغاء فرعًا بلديًا من مصراتة”.

وأكد البيان على “أن الممثل الوحيد في مثل هذه المواضيع هم المجالس الاجتماعية لعشائر تاورغاء والمجلس الاجتماعي لحكماء وأعيان تاورغاء”.

مطالب أهالي تاورغاء في البيان

وطالب الأهالي وزارة الحكم المحلي عن تنفيذ قرار رقم (50) لسنة 2023م “البدء في تنفيذ قرار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم (50) لسنة 2023م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية”.

وردت بلدية تاورغاء بالجدول رقم (3) في توزيع المقاعد للدوائر الانتخابية بالمنطقة الغربية، والذي تقرر فيه بأن تاورغاء بلدية من البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية، بحسب تقسيمات المفوضية العليا للانتخابات للدوائر الانتخابية.

وفي الختام طالب الأهالي كافة الحكومات والسلطالت الليبية “تحمل مسؤولياتهم تجاه أهالي المدينة في تحقيق مطالبهم المشروعة، والتي من أهمها تقرير المصير وإعمار المدينة؛ مما يساعد في عودة كل الأهالي إلى مدينتهم وتوفير عيش كريم وحياة آمنة وكريمة”.