نصية: الكبير تحول إلى مصدر لإثارة الجدل

قال عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب، إن الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، تحول إلى مصدر لإثارة الجدل وتسبب في زعزعة السوق، عبر تناول القضايا الاقتصادية المهمة، التي تمس الأمن القومي والسلم الاجتماعي.

وأوضح نصية في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن تسريب قرارات مصرف ليبيا المركزي للشارع الليبي أمر مستهجن، لافتا إلى أن الصديق الكبير تسبب في إرباك المواطنين وتحدث عن عملة مزورة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن كل دول العالم تشهد تزويرا للعملة، لكن يتم علاج الأمر بالطرق القانونية وبهدوء، موضحا أنه كان على محافظ مصرف المركزي أن يتحدث بالحقيقة وبرزانة وبإجراءات علمية، كي لا يحدث لغط في مواقع التواصل الاجتماعي وفي السوق.

واعتبر نصية أن نشر مصرف ليبيا المركزي لـ مقطع فيديو يتحدث فيه عن عملة مزورة، وكيفية اكتشافها، زاد من حالة البلبلة، وخلق حالة من القلق لدى الناس من تداول عملة الـ50 دينار، متسائلا لماذا لا يخرج الصديق الكبير محافظ مصرف ليبا المركزي ليتحدث إلى الشعب في هذه القضية المهمة جدًا حتى الآن.

وكان نصية قد أكد في وقت سابق أن الصديق الكبير لا يستطيع أن يمارس السياسة النقدية، متسائلا كيف يمكن أن يستمر في عمله ويدير المصرف؟ لافتا إلى أن تصرفات الكبير تُعقد المشهد الاقتصادي لأنه يعمل بمفرده من دون أي مجلس إدارة، مشيرا إلى أنه رغم محاولات أطراف سياسية عديدة استغلال تصرفات الكبير، لكن الأزمة الأكبر أن تصرفاته تتسببت في أزمات اقتصادية كبيرة سيكون المواطن هو ضحيتها.