مسعود ردا على خطاب الكبير: سنرد بالوثائق والأدلة الدامغة

أخبار ليبيا 24

نفى يوسف يخلف مسعود أستاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادي، كا وصفه بـ إدعاءات الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، فيما يخص قروض الدول غير المستردة، مشددا على أنه ستكون له وقفة حازمة بالدلائل والوثائق التي تدين “الصديق الكبير”.

وأوضح مسعود في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أنه تلقى الخطاب الذي وجهه الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي للصديق الصور النائب العام عبر بريده الخاص، مشددا على أنه ستكون لنا وقفة حازمة وبالوثائق والادلة الدامغة على كل ما نشره.

وأشار مسعود إلى أنه سيفتح العديد من القضايا التي كانت سببا في تدهور الاقتصاد الليبي وسوء حال الليبيين، مشددا على أن الرد سيكون أكبر مما يتوقع محافظ مصرف ليبيا المركزي وكل من يقف خلفه.

الكبير يتقدم بشكوى للنائب العام ضد مسعود لترويجه معلومات مغلوطة

وكان الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي قد تقدم بشكوى إلى النائب العام ضد يوسف يخلف مسعود وذلك لتصريحاته خلال ورشة أزمة سعر الصرف وتداعياته على الاقتصاد التي نظمها حزب المستقلين الوطني

وأوضح الكبير في شكواه أن مسعود أكد أن مصرف ليبيا المركزي قام بمساهمات دولية بقيمة 96 مليار و 600 مليون بناءً على تقارير رقابية محلية من عام 2015 إلى عام 2022، مشددا على أن مصرف ليبيا المركزي لم يقم بأية مساهمات منذ سبتمبر 2011 وحتى الأن ياستثناء مساهمة البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية Asian Infrastructure Investment Bank) بقيمة 10 مليون دولار وذلك في سبتمبر 2023.

وأضاف الكبير أن الادعاء بأن مصرف ليبيا المركزي قام بمنح ما يقارب 38 دولة 56 قرضاً ولم يقم بتحصيلها، ولا بتحصيل فوائدها، مشيرا إلى أن مصرف ليبيا المركزي لم يمنح أي قرض لأية دولة منذ سبتمبر 2011 وختى تاريخه.

ولفت الكبير إلى أن مسعود ادعى أن هناك هبات منحت لبعض الدول، وأن صندوق النقد الدولي هو من يقود اقتصاد البلد وأكد بأن بحوزته تسجيل بذلك، وأن بيانات ونشرات وتقارير مصرف ليبيا المركزي متناقضة، مشددا على أن ما قام به مسعود من إذاعة أخبار كاذبة من شأنها إثارة الاضطراب في الأسواق المحلية والتشويش على الجمهور، والإساءة إلى سمعة مصرف ليبيا المركزي، كل ذلك يستحق من عدالتكم النظر في بلاغنا هذا باهتمام وتحريك الدعوى الجنائية ضد المعني، وكل من يثبت تورطه معه.