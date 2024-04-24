الأرصاد: انتهاء موجة الغبار في شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

عادت أجواء الطقس في شرق ليبيا إلى الاستقرار بعد أن شهدت المنطقة موجة من التقلبات أدت لنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، فيما انخفضت درجات الحرارة إلى ما بين 20 و25 درجة مئوية.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الطقس المتوقع، اليوم الأربعاء وخلال اليومين القادمين، يميل للاعتدال على أغلب المناطق.

وأضافت الأرصاد، أن السماء في شمال غرب ليبيا تشهد تكاثرا للسحب مساء اليوم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الجبل الغربي وترهونة وغريان والخمس إلى مصراتة.

والرياح في تلك المنطقة جنوبية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا، قد تؤدي إلى إثارة الأتربة، وتتحول مساء اليوم إلى شمالية نشطة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24–30) مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا مساء اليوم.

وفي الشمال الشرقي السماء مغطاة جزئيا بالسحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-25) مئوية، بحسب الأرصاد.

الطقس في جنوب ليبيا

أما في الجنوب الغربي، فإن السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على غدامس. والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول من مساء اليوم إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29– 36) مئوية.

وفي جنوب شرق ليبيا السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. أمّا درجات الحرارة القصوى فتتراوح ما بين (32–36) مئوية.