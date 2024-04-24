لاستئناف الرحلات مع المطارات الإيطالية.. فريق تدقيق من الطيران المدني الإيطالي يصل مطار مصراتة

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قالت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، إن فريق من الطيران المدني الإيطالي قام بزيارة لمطار مصراتة، بهدف تفقد وتقييم الإجراءات الأمنية والتشغيلية المعتمدة في المطار ومدى مطابقتها للمعايير الدولية للتشغيل.

وأوضحت المصلحة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الزيارة تأتي كجزء من التحضيرات لبدء تشغيل رحلات جوية بين مطار مصراتة والمطارات الإيطالية.

وأشارت المصلحة إلى أن اجتماع جانبي عُقد خلال الزيارة بين فريق التدقيق الإيطالي ومدير عام المطار، بحضور مساعده ورئيس قسم أمن المطارات في إدارة مطابقة المعايير بمصلحة المطارات ومكتب أمن الطيران والتسهيلات بمصلحة الطيران المدني، بالإضافة إلى مدير مديرية أمن منفذ المطار.

وتم خلال الاجتماع مناقشة وتوضيح خطة التدقيق، بالإضافة إلى تحديد الأماكن والإجراءات التي سيتم التدقيق فيها من قبل الفريق.

واستأنف الفريق أعمال التدقيق في المطار، حيث تمت مراجعة مختلف التجهيزات والمعدات المتاحة في المطار ومدى مطابقتها للمقاييس الجودة المطلوبة.

وشمل التدقيق تفقد كافة مرافق المطار، بهدف التحقق من مدى مطابقة هذه الإجراءات لمعايير أمن الطيران المدني، وفقًا لما ينص عليه الملحق السابع عشر لاتفاقية شيكاغو.

وتأتي الجهود ضمن خطط مصلحة المطارات لرفع مستوى الخدمات المقدمة في المطارات.

ويهدف التدقيق والتقييم الشامل للإجراءات إلى ضمان الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز سلامة وأمان الرحلات الجوية.