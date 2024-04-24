لارتفاع أعداد المرضى النازحين من السودان.. عبدالجليل يتعهد بتوفير نواقص المرافق الصحية في الكفرة

أخبار ليبيا 24

أجرى وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبد الجليل، والوفد المرافق له سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية بمدينة الكفرة، وذلك لتقييم أوضاعها الحالية، وحصر الاحتياجات العاجلة لها للتعامل مع الأعداد المتزايدة من المرضى، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية للنازحين من دولة السودان الشقيقة.

وبحسب بيان الحكومة، اليوم الأربعاء، شملت الجولة المراكز التخصصية والصيدلية المركزية، ومركز الكفرة للصحة النفسية، ومجمع عيادات ليبيا، إضافةً إلى المركز الصحي المختار وعيادة شهداء بوشوق المجمعة، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومركز الكفرة للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

واستمع وزير الصحة إلى شروحات وافية من القائمين على هذه المراكز الصحية حول استعداداتها الحالية واحتياجاتها الأساسية، متعهداً بتوفير كافة النواقص بتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد.

وكان قد قام رئيس الحكومة الليبية في الفترة الأخيرة بجولة على مدن الجنوب لتقييم الاحتياجات الأساسية لهذه المناطق، وشدّد خلالها على ضرورة تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمدن ومناطق الجنوب الليبي، والنازحين من مناطق النزاعات من الأشقاء السودانيين.

والخميس الماضي، شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، ووزير الصحة، عثمان عبد الجليل، في الاجتماع التمهيدي المنعقد لمناقشة أوضاع النازحين من السودان نتيجة لأوضاع الحرب وعدم الاستقرار الذي يشهده البلد الشقيق.

وناقش الاجتماع الدور المناط بوزارة الخارجية في التنسيق واستقطاب دعّم المنظمات الدولية والمجتمع الدولي للمساهمة في تخفيف معاناة النازحين الذين تتزايد أعدادهم بشكل كبير في ليبيا، خاصةً في الكفرة وإجدابيا وبعض المدن الليبية الأخرى.

تسجيل حالات مصابة بالإيدز بين النازحين في الكفرة

والأسبوع الماضي، أعلن عميد بلدية الكفرة، عبدالرحمن عقوب، تسجيل حالات مصابة بالإيدز بين النازحين للبلدية من دول الجوار.

وفي تصريحات صحفية قال عميد البلدية أن النازحين سجلت بينهم أمراض أخرى منها الالتهاب الكبدي.

ويدخل الكفرة قرابة 300 نازح يوميًا؛ وقد يصل عددهم إلى 500 شخص في بعض الأحيان، فضلًا عن مَن يضلون طريقهم بدروب الصحراء، حيث تسببت الحرب المستعرة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نزوح قرابة 8 ملايين شخص، وفقًا لتصريحات أخيرة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي.