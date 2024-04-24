قبول طعن الدبيبة.. محكمة استئناف جنوب طرابلس توقف قرار ضريبة الدولار بشكل مؤقت

أخبار ليبيا 24

قالت محكمة استئناف جنوب طرابلس، اليوم الأربعاء، إن الدائرة الإدارية التابعة لها قضت بشكل مؤقت بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض ضريبة على سعر صرف الدولار بقيمة 27%، وذلك لحين الفصل في الموضوع.

وفي بيان مقتضب لها، قالت المحكمة: “نظرت الدائرة الإدارية بحكمة استئناف جنوب طرابلس اليوم الطعن الإداري رقم 12 لسنة 2024 المرفوع من قبل رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية)، عبدالحميد الدبيبة ضد رئيس مجلس النواب، وحكمت المحكمة أولا بقبول الطعن شكلًا ثانيا وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الموضوع”.

وأضافت المحكمة في بيانها: “أمرت المحكمة بإحالة أوراق الطعن للتحضير وأرجأت الفصل في المصاريف لحين الفصل في الفصل في الموضوع”.

الكبير يتقرح فرض ضريبة على النقد الأجنبي

وكان قد اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي، ليكون التعديل -إن جرى تنفيذه- هو الثاني منذ ذلك المطبق في 3 يناير 2021.

وجاء في خطاب صادر عن الكبير وجهه إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في 27 فبراير الماضي، أنه من الضروري أن يكون سعر الصرف ما بين 5.95 دينار و6.15 دينار للدولار الواحد، بعد فرض ضريبة بـ27% لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.

وقال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن لجنة المالية بالمجلس وافقت على مقترح مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف الدينار مقابل الدولار.

من جانبه عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، أن قرار رئيس مجلس النواب برسم ضريبة على النقد الأجنبي جاء بشكل منفرد، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي في ليبيا جيد ولا يحتاج لأي إجراءات استثنائية.

توقعات بإلغاء ضريبة النقد الأجنبي

توقع عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي إلغاء ضريبة النقد الأجنبي مع نهاية العام الجاري 2024.

وفي تصريحات صحافية قال العرفي: “إن اللجنة المختصة بدراسة تأثير الرسم على سعر الصرف تعمل جاهدة على تنظيم سلسلة من الندوات والمؤتمرات لاستعراض وضع السوق الليبي”.

سخط شعبي واسع ضد قرار فرض ضريبة النقد الأجنبي

وأكد العرفي على أهمية هذه الجهود في فهم تأثير الرسم على دخل المواطن وتحديد الخطوات المستقبلية، وأشار إلى توقعاته بإلغاء الرسم على سعر الصرف نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن هذا القرار الذي أُتخذ لتغطية العجز المالي قد يصبح موضوع إلغاء، خاصة في ظل تحديات حكومة تصريف الأعمال وعجزها عن تحصيل الأموال اللازمة.

وتسبب قرار فرض ضريبة على النقد الأجنبي في رفع الأسعار في عموم البلاد ما أثار سخطا شعبيا واسعا.