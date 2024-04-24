وسائل إعلام إسرائيلية: نتوقع هجوما على رفح قريبا

أخبار ليبيا 24

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء، أن إسرائيل تستعد لإرسال قوات إلى مدينة رفح في غزة التي تعتبرها المعقل الأخير لحركة حماس، قائلة إن الاستعدادات جارية لإجلاء المدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا إليها.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” واسعة الانتشار نقلا عن قرار الحكومة الإسرائيلية، بعد تعثر محادثات وقف إطلاق النار مع حماس، أن عملية الاجتياح في رفح، التي أجلت لعدة أسابيع وسط خلافات مع واشنطن، ستتم “قريبا جدا”.

ونشرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أخرى تقارير مماثلة. وأشار البعض إلى لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر على ما يبدو إقامة مدينة خيام لأشخاص أجلوا من رفح.

وتزايد عدد سكان رفح المتاخمة للحدود المصرية بوجود أكثر من مليون فلسطيني فروا من أجزاء أخرى من قطاع غزة خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من نصف عام.

قصف رفح

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، طالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، سكان أربع مناطق في بيت لاهيا على الطرف الشمالي لقطاع غزة، بالانتقال إلى منطقتين محددتين.

وأضاف أن الجيش “سيعمل بقوة شديدة ضد البنية التحتية في المنطقة.

وفي بيان صدر في وقت لاحق يوم الثلاثاء، قال الجيش إنه “يتبع القانون الدولي ويتخذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمدنيين”.

ويأتي تجدد القصف والقصف على شمال غزة بعد حوالي أربعة أشهر من إعلان الجيش الإسرائيلي سحب قواته هناك، قائلا إن حماس لم تعد تسيطر على تلك المناطق.

وفي هذا الشهر، سحبت إسرائيل أيضًا معظم قواتها في جنوب غزة. ولكن الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار باءت بالفشل. كما أن القصف الإسرائيلي والغارات على الأراضي التي انسحبت منها قواتها يجعل من الصعب على النازحين في غزة العودة إلى منازلهم المهجورة.