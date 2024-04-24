خلال لقائه الحويج.. القائم بالأعمال الصيني: نرغب في استئناف عمل الشركات الصينية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد القائم بالأعمال الصيني في ليبيا، ليو جيان، عن رغبة الشركات الصينية استئناف عملها في ليبيا والمساهمة في تنفيذ مشاريع استثمارية وتنظيم زيارات رسمية ولقاءات ثنائية تضم أصحاب الأعمال والغرف التجارية والغرف المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، محمد الحويج، مع القائم بالأعمال الصيني لدى ليبيا.

وبحسب بيان وزارة الاقتصاد بحث الجانبان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ليبيا والصين.

كما ناقش الجانبان خلال لقاء عقد بطرابلس تفعيل ودعم مجلس أصحاب الأعمال الليبي الصيني حتى يُساعد في تسهيل عمل القطاع الخاص وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل الزيارات وتشكيل لجان تعاون مشتركة بالبلدين.

ووجه وزير الاقتصاد والتجارة الإدارات المختصة بالوزارة لتقديم التسهيلات للشركات الصينية وحلحلة المشاكل والعقبات التي تواجهها في استئناف عملها واستكمال المشاريع الاستثمارية.

وحضر اللقاء، مستشار الحويج ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، وأيضا نائب مدير عام هيئة الاشرف على التأمين ومندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

مشروع السكك الحديدية

يذكر أن الصين لديها عدة مشروعات في ليبيا منها مشروع السكك الحديدية أنشأ عام 2003م حيث وقعت ليبيا عقود مع شركات روسية وصينية لتنفيذ خطوط كل من رأس إجدير – سرت – مصراتة -سبها وبنغازي كمرحلة أولى.

وبدأت الشركات في عمليات التنفيذ بنسب متفاوتة حيث وصلت أعلاها إلى نسبة 30 % من المشروع، قبل أن تتوقف عام 2011، ما أسفر عن إقفال المواقع ومغادرة الشركات البلاد.