بعد الحديث عن تمديده.. ملك الأردن يصدر مرسوما بإجراء انتخابات البرلمان

أخبار ليبيا 24

أصدّر عاهل الأردن الملك عبدالله بن الحسين مرسوما ملكيا لإجراء الانتخابات البرلمانية في المملكة، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الملك عبد الله أصدر مرسوما ملكيا يعلن فيه إجراء الانتخابات البرلمانية.

وبموجب الدستور، تجرى الانتخابات التعددية عادة في غضون أربعة أشهر من نهاية فترة ولاية البرلمان البالغة أربع سنوات.

وأُجريت الانتخابات الأخيرة في البلاد، مع أكثر من 4.6 مليون ناخب مؤهل، في نوفمبر 2020. وتقرر لجنة انتخابية مستقلة الموعد الدقيق.

وساد الجدل في الأردن، مؤخرًا، بعد تناقل أحاديث عن التمديد للبرلمان الحالي بسبب ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات، خاصة إثر إطلاق إيران لمسيرات وصواريخ نحو إسرائيل اعترضتها الأردن في سمائها.

دستور الأردن

ووفقا لدستور البلاد، يأمر الملك بإجراء الانتخابات، وبعد ذلك تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد الموعد الذي تم اختياره لإتمام عملية التصويت.

وبحسب التعديلات التي طرأت على الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب عام 2022، فإن عدد أعضاء البرلمان سيرتفع إلى 138 عضوًا من 130 عضوًا حاليًّا.

وسيخصص للقوائم الحزبية على مستوى البلاد 41 مقعدًا، إضافة إلى قائمة للمرأة تتضمن 18مقعدًا.

وكان البرلمان الحالي قد انتخب في 2020 لمدة 4 سنوات وفق الدستور، إلا أن الدستور يمنح الملك صلاحية تمديد البرلمان بمدة لا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.