بتوجيهات من حماد.. الزادمة يتابع الحالة الصحية للأطفال المصابين في انفجار لغم في أوباري

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شرع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، سالم الزادمة، في توجيه تعليماته فور وقوع الحادث باتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة والعاجلة للأطفال المصابين جراء انفجار لغم أرضي، نتج عنه إصابة عدداً من الأطفال في أوباري خلال لعبهم كرة القدم بالمدينة.

وأوضحت الحكومة الليبية في بيان لها، أن ذلك يأتي بتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، أسامة حماد.

وقد تابع نائب رئيس مجلس الوزراء، أوضاع الأطفال وحالتهم الطبية خلال تواصله مع كافة مسؤولي وزارة الصحة بالمنطقة الجنوبية، حيث تم التأكيد بأنه تم نقلهم لمركز سبها الطبي لتلقي العلاج.

إصابة 8 أطفال في أوباري

والإثنين الماضي، كشف جهاز الإسعاف والطوارئ عن انفجار لغم يرجح أن يكون لمخلفات الحرب مما تسبب في إصابة 8 أطفال في أوباري.

وأوضح الجهاز، حينها في بيان له، أن الأطفال كانوا يلعبون كرة القدم عندما وقعت الحادثة، وجرى تحويلهم إلى مستشفى الغريقة لتلقي العلاج الأولي، ومن ثم إحالتهم إلى مركز سبها الطبي.

من جانبه، قال المجلس المحلي للشباب في بلدية أوباري، إن ثمانية أطفال أصيبوا جراء انفجار طلق ناري بمنطقة الشارب شمال المدينة ترجع إلى مخلفات الحرب.

وتعاني عدة مدن ومناطق ليبية من انتشار الألغام الأرضية إثر الصراع السياسي الدائر في ليبيا.