المشير حفتر يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون الثنائي

أخبار ليبيا 24

التقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب “خليفة أبوالقاسم حفتر” في مكتبه بمقرّ القيادة العامة السفير الايطالي لدى ليبيا “جانلوكا البيريني”، والقنصل العام بالسفارة الايطالية في بنغازي “فرانشيسكو سافيريو دي لويجي” والوفد المرافق له.

وأوضح المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدتها “أخبار ليبيا 24” أن القائد العام رحب بالسفير والوفد المرافق له معرباً عن سعادته بهذه الزيارة، مشيراً إلى التطور في علاقة حسن الجوار التي تتميز بها ليبيا وإيطاليا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء تناول تعزيز التعاون الثنائي فى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وكذلك مساهمة الشركات الإيطالية المتخصصة في مجال الإعمار الذي تشهده المدن والمناطق الليبية المختلفة، كما تم التباحث حول أهمية التنسيق والتعاون المشترك للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واتخاذ خطوات عملية فى هذا الشأن.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السفير الإيطالي أكد قرب إنطلاق الرحلات الجوية المباشرة من مطار بنغازي إلى مطار روما.