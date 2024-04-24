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المشير حفتر يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون الثنائي

24 أبريل، 2024 7:03 م
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المشير حفتر يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون الثنائي
المشير حفتر يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون الثنائي

أخبار ليبيا 24

التقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب “خليفة أبوالقاسم حفتر” في مكتبه بمقرّ القيادة العامة السفير الايطالي لدى ليبيا “جانلوكا البيريني”، والقنصل العام بالسفارة الايطالية في بنغازي “فرانشيسكو سافيريو دي لويجي” والوفد المرافق له.

المشير حفتر يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون الثنائي
المشير حفتر يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون الثنائي

وأوضح المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدتها “أخبار ليبيا 24” أن القائد العام رحب بالسفير والوفد المرافق له معرباً عن سعادته بهذه الزيارة، مشيراً إلى التطور في علاقة حسن الجوار التي تتميز بها ليبيا وإيطاليا.

المشير حفتر يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون الثنائي
المشير حفتر يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون الثنائي

البيريني يؤكد لـ المشير حفتر قرب إنطلاق الرحلات الجوية من بنغازي إلى روما

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء تناول تعزيز التعاون الثنائي فى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وكذلك مساهمة الشركات الإيطالية المتخصصة في مجال الإعمار الذي تشهده المدن والمناطق الليبية المختلفة، كما تم التباحث حول أهمية التنسيق والتعاون المشترك للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واتخاذ خطوات عملية فى هذا الشأن.

المشير حفتر يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون الثنائي
المشير حفتر يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون الثنائي

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السفير الإيطالي أكد قرب إنطلاق الرحلات الجوية المباشرة من مطار بنغازي إلى مطار روما.

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24 أبريل، 2024 7:03 م
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