الصداقة الليبية المغربية: رسوم الإقامة في ليبيا شهدت زيادات صاروخية

قال رئيس جمعية الصداقة الليبية المغربية محمد حسن الواثق، إن رسوم الإقامة في ليبيا، والتأشيرات والخدمات المرتبطة بها شهدت، زيادات وصفها بـ “الصاروخية”.

وأوضح الواثق في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن حكومة الدبيبة أصدرت قرار يتضمن زيادات في رسوم الحصول على التأشيرات وبطاقات الإقامة وتجديدها، إضافة إلى إقرار غرامة مالية عن مخالفة البقاء على التراب الليبي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة، حددت في 500 دينار عن كل شهر.

وأضاف الواثق أن هذه القرارات ستساهم في تأزيم أوضاع المغاربة المقيمين في ليبيا، القانونية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن هذه القرارات لا تتناسب مع وضعية المغاربة في ليبيا الذين عانوا لسنوات من غياب الخدمات القنصلية من أجل الحصول على الوثائق المطلوبة لتجديد الإقامة.

أشار الواثق إلى أن تجديد الإقامة يتطلب الحصول أولا على جواز السفر والذي يتطلب بدوره الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، لافتا إلى أن حوالي 20 ألف مغربي في ليبيا لا يمتلكون هذه البطاقة التي بدأ استصدارها لفائدتهم بعد عودة القنصليات لكن بشكل بطيء، ما يعني تراكم الغرامات في حقهم.

الواثق: 90% من المغاربة في ليبيا لا يمتلكون الإقامة

وأكد الواثق أن نحو 90% من المغاربة في ليبيا لا يمتلكون الإقامة، لافتا إلى أن جوازات السفر انتهت صلاحيتها منذ مدة بسبب غياب الخدمات القنصلية، مشددا على أن هذه القرارات ستحدث هزة نفسية في أوساط المغاربة المقيمين في ليبيا، مطالبا وزارة الخارجية المغربية بالتدخل لدى حكومة الدبيبة من أجل استثناء المغاربة من هذه القرارات ومراعاة وضعيتهم الخاصة، وبالخصوص قرار الغرامة الشهرية، إلى حين تسوية وضعيتهم القانونية.