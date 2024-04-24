السوق الرسمية.. استقرار أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة مقابل الدينار

أخبار ليبيا 24

أظهرت أسعار أبرز العملات الدولة المتداولة في السوق الرسمية استقرارا مقابل الدينار الليبي، اليوم الأربعاء.

واستقر سعر صرف الدولار عند 4.88 دينار، حسب البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وأيضا استقر متوسط سعر اليورو عند 5.19 دينار، كما استقر الجنيه الإسترليني الذي سجل 6.02 دينار، وأيضا شهدت الليرة التركية استقرارا عند 0.14 دينار.

في حين لم يتغير سعر صرف الريال السعودي حيث سجل 1.30 دينار، وأيضا استقر الدرهم الإماراتي 1.32 دينار، كما استقر الدينار التونسي 1.54 دينار ليبي.

السوق الموازية

أما بالنسبة للسوق الموازية، فشهد الدولار الأمريكي تراجعا بـ 50 درهما مقابل الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات السوق أمس، حيث انخفض سعر الدولار إلى 7.40 دينار مقابل 7.45 دينار أمس.

وتراجع سعر العملة الأوروبية “اليورو” إلى 7.74 دينار مقابل 7.80 دينار أمس، واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 8.95 دينار.

أما بالنسبة لليرة التركية فحافظت على سعر الصرف وذلك عند مستوى 0.24 دينار، والدينار التونسي استقر عند 2.40 دينار. في حين هبط سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 403 دنانير مقابل 405 دنانير أمس.

النفط يواصل المكاسب

ويأتي ذلك في وقت واصلت فيه أسعار النفط مكاسبها، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، وهو مؤشر إيجابي للطلب، على الرغم من أن الأسواق تراقب عن كثب الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، بما يعادل 0.29 بالمئة، إلى 88.68 دولارا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا، أو 0.31 بالمئة، إلى 83.62 دولارا للبرميل.