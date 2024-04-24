السريري: الحكومة الموحدة الجديدة ستشمل الحقائب السيادية فقط

قال فتح الله السريري، عضو مجلس الدولة، إن الحكومة الموحدة الجديدة المزمع تشكيلها ستكون مصغرة ومحدودة العدد، لافتا إلى أنها ستشمل الحقائب السيادية فحسب

وأوضح السريري في تصريحات صخفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” ، أن مجلسي النواب والدولة توافقا على خارطة للسلطة التنفيذية بأن يتحصل المترشحون لرئاسة الحكومة على 20 تزكية من مجلس الدولة أولا، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيمنح الثقة لرئيس الحكومة والذي سيتولى تشكيلها دون تدخل المجلسين مع مراعاة التوزيع الجغرافي.

وأضاف السريري أن الحكومة الجديدة ستكون لمدة زمنية محددة ببرنامج معين لتسيير الأمور اليومية دون ترتيب أي التزام داخلي أو دولي، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة ستتعهد بأولوية دعم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق مخرجات لجنة 6+6 والعمل الجاد لإنجازها.

وأشار السريري إلى أن مجلس الدولة طالب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بإحالة ذلك رسميا لرئاسة المجلس وأعضاء مجلس الدولة ليبدأ التنفيذ الفوري لهذه الخارطة، نافيا معرفته بإذا ما كان الملف المتكامل الذي صرح به عقيلة صالح يتضمن تركيات من أعضاء مجلس الدولة أم لا.

ولفت السريري إلى أن التزكيات من مجلس الدولة للمرشح، قد تكون خطوة تشجيعية بنكهة استفزازية ليتحرك مجلس الدولة في هذا المسار، وهي محمودة، مشددا على ضرورة إيجاد حكومة مصغرة موحدة ليبيا، ويجب على الجميع عدم انتظار الحلول من الخارج ومن البعثة الأممية