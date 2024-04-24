البيوضي: الدبيبة انتهى سياسيًا ورحيله وارد جدًا

قال سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، إن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، انتهى سياسيًا، مشددا على أن مسألة رحيله باتت أمرا وارد وقريبا جدًا.

وأوضح البيوضي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن بقاء عبد الحميد الدبيبة في رئلسة الحكومة طيلة هذه الفترة جاء بسبب عوامل أخرى، لافتا إلى أنه أكد على هذا الأمر مرارًا.

وأضاف البيوضي أن الأمريكية ستيفاني خوري ستلعب دورًا كبيرا في الملف الليبي في المدى القصير والقصير جدًّا، بعد توليها منصب نائب رئيس البعثة الأممية واستقالة باتيلي، مشددا على أن ستيفاني خوري ستتولى مشروع تشكيل سلطة تنفيذية جديدة وموحدة في ليبيا.

وكان البيوضي، قد اعتبر في وقت سابق أن استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، تعني دخول ليبيا مرحلة جديدة، مطالبا النخبة الحاكمة الفاسدة في ليبيا أن تستعد للمغادرة والمحاسبة، لافتا إلى أن استقالة باتيلي هي النموذج الأكثر تهذيبًا، لافتا إلى أنها تفسح المجال أمام نائبته الأمريكية من أصل لبناني ستيفاني خوري لتلعب الدور المحوري في حل الأزمة، مشيرا إلى أنها ستكون مدعومة بإرادة دولتها وحلفائها.

وأضاف البيوضي أن الحل لن يخلو من فورة عنف قصيرة، مرجحا إعادة صياغة لجنة الـ 75 بشكل مغاير، مشدد على أن الحل سيأتي عبر حوار شامل وليس بالمقاربة التي اقترحها باتيلي وفشلت، مشيرا إلى أن هناك ما يدعو للتفاؤل رغم وجود مساحة للسياسة الساخنة لتحريك المياه.