الأبلق: واشنطن أحكمت قبضتها على ليبيا والقاهرة وأنقرة في الصورة

قال عمار الأبلق عضو مجلس النواب، إن انخراط الولايات المتحدة الأميركية في الملف الليبي سياسياً وأمنياً، يمنع تمرير أي مشروع للحل السياسي دون موافقتها، وموافقة حلفائها في الغرب أيضا، معتبراً تعيين الدبلوماسية الأميركية، ستيفاني خوري، نائبة للمبعوث الأممي في مارس الماضي، قبيل استقالة عبد الله باتيلي، بمثابة تهيئة لقيام واشنطن بدور أكبر في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وقلل الأبلق في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” من فرص انفراد مصر وتركيا بصياغة اتفاق، أو تفاهمات تؤدي لانفراجة في المشهد السياسي المتعثر، وتمهد فعلياً لإجراء الانتخابات الليبية، رغم خلو الساحة من المبادرات الأممية في الوقت الحالي مع استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، رغم تأكيده على ثقل دور القاهرة وأنقرة في الساحة الليبية بفضل علاقاتهما بأفرقاء الأزمة الرئيسيين في شرق البلاد وغربها.

وأوضح الأبلق أن القاهرة وأنقرة قد تلعبان دوراً فاعلاً في إطار خطة أميركية – أوروبية تشرف البعثة الأممية على تطبيقها، لافتا إلى أنهما يمكنهما حينذاك المشاركة مع البعثة فيما سيبذل من جهود للضغط على الأفرقاء المحليين لقبول تلك الخطة والإسراع بتنفيذها، مضيفا أن هذه الخطة قد تنجح حال رغبت واشنطن في إيجاد حل سياسي، وعدم ترك البلاد في حالة فوضى وصراع.