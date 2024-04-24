ارتفاع أسعار النفط بسبب الانخفاض المفاجئ للمخزونات الأمريكية

أخبار ليبيا 24

واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، وهو مؤشر إيجابي للطلب، على الرغم من أن الأسواق تراقب عن كثب الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، بما يعادل 0.29 بالمئة، إلى 88.68 دولارا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا، أو 0.31 بالمئة، إلى 83.62 دولارا للبرميل.

انخفاض مخزونات النفط الأمريكية

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 3.237 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

ويترقب المتداولون البيانات الأمريكية الرسمية عن مخزونات النفط والمنتجات المقرر صدورها اليوم لتأكيد التراجع الكبير.

ويمكن أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وبالتالي الطلب على النفط من أكبر مستهلك للوقود في العالم.

الشرق الأوسط

ولا يزال المحللون متفائلين بأن أي تطورات أخيرة في الصراعات في الشرق الأوسط ستظل تدعم الأسواق، على الرغم من أن التأثير على إمدادات النفط لا يزال محدودًا في الوقت الحالي.

وتكثفت الغارات الإسرائيلية في أنحاء قطاع غزة يوم الثلاثاء، في بعض من أعنف عمليات القصف منذ أسابيع.

وقال محللو مؤسسة “آي إن جي” في مذكرة: “تشير التقارير الأخيرة إلى أن إيران وإسرائيل تعتبران العمليات الحالية منتهية ضد بعضهما البعض، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات متابعة في الوقت الحالي”.

وأضافوا أن “الولايات المتحدة وأوروبا تستعدان لفرض عقوبات جديدة على إيران، على الرغم من أن هذه العقوبات قد لا يكون لها تأثير مادي على إمدادات النفط على المدى القريب”.