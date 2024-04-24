إنفوغرافيك| تعرف على الدول الأفريقية التي لا تمتلك سواحل بحرية “حبيسة”

أخبارليبيا24– إنفوغرافيك

والدول الحبيسة هي الدول التي لا تطلّ على أيّ مجرى مائيّ، وتسمّى أيضاً بالدول غير الساحليّة، فهي محاطة باليابسة من جميع الجهات، ويبلغ عدد الدول الحبيسة في العالم حوالي ثمانٍ وأربعين دولة، يقع معظمها في قارة أفريقيا، ومن ثم قارة أوروبا، وتليها قارة آسيا، وأخيراً قارة أمريكا الجنوبية، في حين لا تحتوي قارتي أمريكا الشماليّة وأوقيانيا على دولٍ حبيسة.

وتضم قارة أفريقيا 55 دولة تقع أغلبها على سواحل البحار والمحيطات التي تحيط بالقارة السمراء، لكن هناك عدة دول لا تقع على أي ساحل نهائي، لذلك أطلق عليها الدول الحبيسة، وهذه الدول هي “بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، إثيوبيا، ليسوتو ، ملاوي، مالي، النيجر، رواندا، جنوب السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي” وأغلبها يقع في وسط القارة بعيدا عن البحار والمحيطات.

الدول الأفريقية التي لا تمتلك سواحل بحرية “حبيسة”

1- بوتسوانا

2 – بوركينا فاسو

3 – جمهورية أفريقيا الوسطى

4 – تشاد

5 – إثيوبيا

6 – ليسوتو

7 – ملاوي

8 – مالي

9 – النيجر

10 – رواندا

11 – جنوب السودان

12 – سوازيلند “إسواتيني”

13 – أوغندا

14 – زامبيا

15 – زمبابوي

مشاكل تواجهها الدول الحبيسة

الدول الحبيسة دولة منعزلة عن المسطحّات المائيّة، ممّا يؤدي إلى خضوعها لقوانين الدول المجاورة بها، والتي يوجد لديها مخرج مائي، وخصوصاً في عملية الاستيراد والتصدير عن طريق الموانئ.

وتضطر الدول الحبيسة لاستئجار الموانئ من الدول ذات السواحل، أو دفع تعريفة جمركية للمرور عبر هذه الدول.

الدول الحبيسة أيضا تعاني من ضعف الوضع الاقتصادي، نتيجة الارتفاع في تكاليف النقل، والاستيراد والتصدير، بالتالي قلّة النشاط التجاريّ، ما يؤدي بدوره إلى اهتزاز الوضع السياسي والعسكريّ