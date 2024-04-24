إنفوغرافيك| الدول الآسيوية التي لا تمتلك سواحل بحرية “حبيسة“:

1 – أفغانستان

2 – أرمينيا

3 – أذربيجان

4 – بوتان

5 – لاوس

6 – كازاخستان

7 – قيرغيزستان

8 – منغوليا

9 – نيبال

10 – طاجيكستان

11 – تركمانستان

12 – أوزبكستان.

الدول الحبيسة دولة منعزلة عن المسطحّات المائيّة، ممّا يؤدي إلى خضوعها لقوانين الدول المجاورة بها، والتي يوجد لديها مخرج مائي، وخصوصاً في عملية الاستيراد والتصدير عن طريق الموانئ.

وتضطر الدول الحبيسة لاستئجار الموانئ من الدول ذات السواحل، أو دفع تعريفة جمركية للمرور عبر هذه الدول.

الدول الحبيسة أيضا تعاني من ضعف الوضع الاقتصادي، نتيجة الارتفاع في تكاليف النقل، والاستيراد والتصدير، بالتالي قلّة النشاط التجاريّ، ما يؤدي بدوره إلى اهتزاز الوضع السياسي والعسكريّ