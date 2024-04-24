انفوغرافيك 24الأخبار
إنفوغرافيك| الدول الآسيوية التي لا تمتلك سواحل بحرية “حبيسة”
الدولة الحبيسة هي الدولة التي لا تطلّ على أيّ مسطح مائيّ، وتعرف أيضاً بالدولة غير الساحليّة، فهي محاطة باليابسة من جميع الجهات.
وتضم قارات العالم حوالي ثمانٍ وأربعين دولة حبيسة، يقع معظمها في قارة أفريقيا، ومن ثم قارة أوروبا، وتليها قارة آسيا، وأخيراً قارة أمريكا الجنوبية، في حين لا تحتوي قارتي أمريكا الشماليّة وأوقيونسيا على أي دولة حبيسة.
وتضم قارة أسيا أكبر دولة حبيسة وهي دولة كازاخستان، والتي تعد أيضا تاسع أكبر دولة عالمياً، حيث تبلغ مساحتها 2.67 مليون كيلومتر مربع، ويحيط بها كلٌ من روسيا، والصين، وجمهورية قيرغيزستان، وأوزبكستان، وتركمانستان، وبحر قزوين غير الساحلي
إنفوغرافيك| الدول الآسيوية التي لا تمتلك سواحل بحرية “حبيسة“:
1 – أفغانستان
2 – أرمينيا
3 – أذربيجان
4 – بوتان
5 – لاوس
6 – كازاخستان
7 – قيرغيزستان
8 – منغوليا
9 – نيبال
10 – طاجيكستان
11 – تركمانستان
12 – أوزبكستان.
الدول الحبيسة دولة منعزلة عن المسطحّات المائيّة، ممّا يؤدي إلى خضوعها لقوانين الدول المجاورة بها، والتي يوجد لديها مخرج مائي، وخصوصاً في عملية الاستيراد والتصدير عن طريق الموانئ.
مشاكل تواجهها الدول الحبيسة
الدول الحبيسة دولة منعزلة عن المسطحّات المائيّة، ممّا يؤدي إلى خضوعها لقوانين الدول المجاورة بها، والتي يوجد لديها مخرج مائي، وخصوصاً في عملية الاستيراد والتصدير عن طريق الموانئ.
وتضطر الدول الحبيسة لاستئجار الموانئ من الدول ذات السواحل، أو دفع تعريفة جمركية للمرور عبر هذه الدول.
الدول الحبيسة أيضا تعاني من ضعف الوضع الاقتصادي، نتيجة الارتفاع في تكاليف النقل، والاستيراد والتصدير، بالتالي قلّة النشاط التجاريّ، ما يؤدي بدوره إلى اهتزاز الوضع السياسي والعسكريّ