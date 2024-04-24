إنشاء جسرين كبيرين في سرت تحت متابعة قيادة الجيش الوطني

أخبار ليبيا 24

بدأ الجهاز الوطني للتنمية، في إنشاء جسرين كبيرين في مدينة سرت، ينفذان تحت متابعة دقيقة من قبل قيادة الجيش الوطني، عن طريق تحالف من الشركات مصرية المتخصصة بأعمال الطرق والجسور.

وقال الجهاز الوطني للتنمية، الثلاثاء، إن الجسرين الكبيرين هما الجسر الرابط بين الطريق الساحلي وطريق مطار خليج سرت الدولي، والجسر الممتد من الطريق الساحلي المتوسط، عند “تقاطع المجمع الإداري وشارع امراح”.

وأضاف الجهاز الوطني للتنمية، أن “القيادة العامة للقوات المسلحة تتابع وعن كثب وتدفع بالكثير من إمكاناتها نحو إعمار المدينة بالشكل الذي يليق بما عاناه أهلها الطيلة الحروب الماضية وعقد ونيف من الإقصاء في كثير الخدمات والتنمية والتطوير”.

تطوير جامعة سرت

وفي إطار نهضة سرت العمرانية بدأ الجهاز الوطني للتنمية، الثلاثاء، في تجهيز موقع لإنشاء ثلاث مدرجات دراسية متكاملة في جامعة سرت. وقالت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان إن ذلك سيسهم في تسهيل العملية التعليمية.

يأتي ذلك في ظل مواصلة أعمال الصيانة التي ينفذها الجهاز الوطني للتنمية، بإنشاء الواجهة الأمامية للجامعة، وصيانة السكن الوظيفي والمدرجات العلمية، إضافة إلى ملعب كرة القدم والمعامل العلمية لكلية العلوم.

وكان المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة، قد وجّه بضرورة الاهتمام بالجامعات وتجهيزها وفقا للأساليب الحديثة.

وفي مطلع العام الجاري بدأ الجهاز الوطني للتنمية أعمال التحوير والتطوير في ملعب سرت البلدي. وقال الجهاز إنّه بدأ الشروع في إنشاء مدرجات المتفرجين بالملعب بحسب المجسمات المرفقة.

وأضاف الجهاز، أن هذه المدرجات ستُنفذ في زمن قياسي كما وسيكون الملعب في حيز التسليم والانطلاق في القريب العاجل ليشهد مشاركات الأندية المحلية بالمدينة، وكذلك الأندية المحلية الأخرى من الدرجتين الأولى والثانية.