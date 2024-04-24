إعلام هولندي: ليفربول يجري محادثات مع فينورد بشأن تعيين سلوت بديلا عن كلوب

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ذكرت وسائل إعلام هولندية، اليوم الأربعاء، أن ليفربول اختار مدرب فينورد آرني سلوت لخلافة المدرب الراحل يورغن كلوب، وفتح مفاوضات مع النادي الهولندي.

وقالت صحيفة ألجيمين داجبلاد إن ليفربول أجرى اتصالات مع فينورد صباح الأربعاء. وارتبط سلوت بشكل كبير بانتقال محتمل إلى توتنهام هوتسبير العام الماضي، لكنه اختار البقاء في فينورد ووقع على تمديد عقده مع الفريق الهولندي حتى عام 2026.

وأضافت التقارير، أن الفريق الإنجليزي سيتعين عليه دفع مبلغ لم يكشف عنه لفينورد مقابل خدمات سلوت.

وأُشيد به على نطاق واسع بسبب أسلوبه المبتكر والهجومي مع فينورد، إذ فاز بلقب الدوري في موسم 2022-23، بالإضافة إلى كأس هولندا يوم الأحد.

وفي موسمه الأول في فينورد، قاد أيضًا نادي روتردام إلى نهائي دوري المؤتمرات الأوروبي الافتتاحي.

وبدأ سلوت، الذي كان لاعب خط وسط مياوم كلاعب، مسيرته التدريبية في ألكمار، أولاً كمساعد تحت قيادة جون فان دن بروم، ثم مدربًا رئيسيًا من 2019-20.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رد الرئيس التنفيذي لفينورد، دينيس تي كلوزي، على الأسئلة حول مستقبل سلوت في مقابلة مع “إسبن”، قائلاً: “نفترض أنه سيكون أيضًا مدربنا العام المقبل..لقد مررنا بهذا الوضع من قبل وسنهتم بمصالحنا الخاصة”.

وتم ربط ليفربول بانتقال لاعبهم السابق ومدير باير ليفركوزن تشابي ألونسو في وقت سابق من هذا العام، لكن الإسباني اختار الالتزام بمستقبله مع بطل الدوري الألماني.

وكان مدرب سبورتنج لشبونة روبن أموريم أيضًا من بين الأسماء المرتبطة بالمنصب الأعلى في ليفربول.

رحيل كلوب عن ليفربول

وأعلن كلوب في يناير الثاني الماضي أنه سيترك تدريب ليفربول في نهاية الموسم الجاري.

انضم الألماني إلى النادي في أكتوبر 2015 وفاز بدوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس العالم للأندية، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الدوري وكأس السوبر، بالإضافة إلى الدرع الخيرية.

في موسمه الأخير، فاز ليفربول بكأس الدوري ويظل في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل الفريق المركز الثاني في الترتيب برصيد 74 نقطة من 33 مباراة، بفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال المتصدر، لكن له مباراة مؤجلة.