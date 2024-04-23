6 بنود اتفق عليها الرؤساء في القمة المغاربية الثلاثية

أخبار ليبيا 24

أثمرت القمة المغاربية الثلاثية التي عُقدت في تونس العاصمة بالاتفاق على ستة بنود تنفذها تونس وليبيا والجزائر في إطار التعاون مابينها في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وشملت الستة بنود المتفق عليها بين رؤساء الدول في ختام الاجتماع التشاوري الأول للقمة، على أمن الحدود والتعاون الاستثماري، ومشروع الربط الكهربائي، وتبادل السلع والبضائع، والتعاون في مجال البحث العلمي بين البلدان الثلاثة.

وتأتي هذه القمة كنتيجة لاتفاق جرى خلال اجتماعهم على هامش قمة الدول المصدرة للغاز التي استضافتها العاصمة الجزائرية في فبراير الماضي.

تفصيل لما جاء في البنود الستة المتفق عليها

فريق عمل مشترك لتأمين الحدود

اتفق الرؤساء على أهمية تأمين الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية والتهريب بواسطة عصابات التهريب، وضع مقاربة تنموية تشاركية لتنمية هذه المناطق مع العمل على توحيد المواقف والخطاب في التعاطي مع مختلف الدول المجاورة أو الصديقة المعنية أو المتأثرة من الصراعات الناشئة من تأمين الحدود في شمال البحر المتوسط والدول الأفريقية جنوب الصحراء.

استثمارات اقتصادية مشتركة

التعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المتزامن لشبكات نقل الكهرباء بين الدول الثلاث، وتطوير التعاون في مجال استكشاف وإنتاج وتخزين المواد البترولية، بالإضافة إلى تطوير التعاون في قطاعات المناجم والطاقات المتجددة والنظيفة مثل الهيدروجين الأخضر.

سلاسة حركة السلع والبضائع

وتضمن الاتفاق على تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع بين الدول الثلاث، وبحث سبل الرفع من نسق التجارة البينية وإقامة مناطق تجارية حرة مشتركة.

العمل على إنشاء خط بحري يربط بين الدول الثلاثة

وأوضح البيان الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتيسير حركة نقل الأشخاص والبضائع، لا سيما عبر تطوير شبكات النقل الطرقي والسككي وإنشاء خط بحري منتظم يربط الدول الثلاث.

التعاون في مجالات البحث العلمي والتبادل الثقافي

اتفقوا على تعزيز التعاون في الموروث الحضاري المشترك، والتعاون في مجالات البحث العلمي والتكوين المهني والتكنولوجيات الحديثة والتبادل الطلابي والشبابي وتشجيع إنتاج برامج ثقافية وتربوية مشتركة.

توحيد المواقف السياسية الدبلوماسية

أكد الرؤساء على ضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتعزيز مناعتها من التدخلات الأجنبية لاسيما في ليبيا، وشدد البيان على “تمسك الدول الثلاث باستقلال القرار الوطني النابع من إرادة شعوبها وحرصها على إقامة علاقات مع البلدان والتجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”

رفض التدخلات الأجنبية في السيادة الليبية

الرفض التام للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تنظيم الانتخابات بما يحفظ وحدة دولة ليبيا، ويضمن أمنها واستقرارها ونماءها، مع التأكيد على أهمية دور الدول المجاورة في مساعدة السلطات الليبية لإعادة الاستقرار وإعادة الإعمار”.

وفي ختام القمة،اتفق الرؤساء الثلاثة على تكليف نقاط اتصال يجري تعيينها من قبل كل دولة لمتابعة تنفيذ الاتفاق، تمهيداً لعقد الاجتماع التشاوري القادم الذي لم يتم تحديده بعد.