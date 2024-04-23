مركز المحفوظات والدراسات التاريخية.. يحتفي بمسيرة الأديب الراحل زياد علي

أخبار ليبيا 24

ينظم المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، حدثاً ثقافياً بعنوان “جلسة وجدانية حول الأديب الليبي الراحل زياد علي” بمقر المركز بمدينة طرابلس، يوم الغد الأربعاء.

ودعا المركز عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، المهتمين بالوسط الثقافي والكتاب والأدباء للمشاركة في الجلسة وإثراء النقاش للاحتفاء بالإرث الثقافي للأديب الراحل زياد علي.

وتوفي الأديب شهر مارس الماضي في القاهرة، عن عمر ناهز 75 عاما بعد معاناة من المرض.

ولد الراحل في 23 /8/ 1949 بحي باب البحر بمدينة طرابلس، ودرس في كلية الحقوق جامعة القاهرة التي حاز منها شهادتي ليسانس، ثم تحصّل على شهادة دكتوراة دولة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بجامعة محمد الخامس المغربية.

وامتاز زياد على بحضوره الكثيف للمحافل الأدبية والثقافية في الدول العربية المجاورة، إذ تنقل في كل من مصر، واليمن، والبحرين، وسورية، والمغرب، وأقام لبعض الوقت في قبرص خلال عمله بجمعية الدعوة الإسلامية آنذاك، وكوّن شبكة علاقات إقليمية ودولية ساعد من خلالها انتشار الأدب الليبي، وساعد أيضاً في نشر الإنتاج الإبداعي للعديد من الكتاب لليبيين في صحافة تلك البلدان، كما ساهم في نشر نشر الإنتاج الأدبي لعدد من الكتاب العرب في المطبعات الليبية.

الإنتاج الفكري والأدبي لزياد علي

وفيما يتعلق بإنتاجه الأدبي الذي أضاف للمكتبة الليبية خاصة في مجالات القصة، والنقد، والمقالة، كذلك كتاباته البحثية والدراسات والسياسة، فإنه نشر عدد من المؤلفات وهي، الجذع المتوحش (قصص)، إصدار المنشأة العامة للنشر طرابلس 1986، وكتاب لا يقهر الزمن إلا الكلمة (دراسة نقدية للقصة والرواية). الدار الجماهيرية –ليبيا –1987، والكلمة أطول عمراً (دراسات في أعمال شعراء عرب)، الدار الجماهيرية 1987، وكتاب عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء (دراسة قانونية) – منشورات جمعية الدعوة الإسلامية 1989، والطائر الذي نسي ريشه (حكايات شعبية) – اتحاد الكتاب العرب –دمشق 1988)، و-الثقافة والجريمة (دراسة قانونية) –دار إقرأ – ليبيا –إيطاليا 1986، والفكر السياسي والقانوني عند محمد علي الشوكاني (دار النسيم –بيروت 1999)، ولا تحرج الموت الجميل (قصص قصيرة – اتحاد الكتاب دمشق 1998) وخيوط الصمت وفراشات الحلم (مقاربة لبعض النصوص الإبداعية-الدار الجماهيرية –ليبيا –2003)، وإضاءات نقدية في شعر عبد العزيز المقالح، دار الكلمة دار العودة –صنعاء بيروت (كتاب مشترك).

ونشر العديد من المقالات النقدية في الصحف والمجلات المحلية والعربية، والتي نالت اهتمام النقاد بالدراسة الأكاديمية لأهمية الطرح الفكري عند اختيار مواضيعه.

وتولى رئاسة تحرير جريدة الدعوة التي كانت تصدر عن جمعية الدعوة الإسلامية في ليبيا، وعضوية رابطة الأدباء والكتاب الليبيين.