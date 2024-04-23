متوقف منذ 17 عاما.. شركة الخليج العربي تعيد بئرًا للإنتاج بحقل السرير

أخبار ليبيا 24

أعادت شركة الخليج العربي للنفط بئرًا متوقفًا منذ 17 عامًا في حقل السرير النفطي، الذي يعد أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا ويبلغ إنتاجه نحو 300 ألف برميل نفطي يوميًا.

وقالت الشركة في بنغازي، اليوم الثلاثاء، إنّها تمكنت بسواعد ليبية من مهندسي إدارات هندسة المكامن والحفر والإنتاج، من تحويل البئر (C309-65) غير المنتج والمصنف كبئر ملاحظة منذ 17 عامًا بحقل السرير النفطي، إلى بئر منتج.

وأضافت، أن إنتاجية البئر الفعلية تقدر بـ (1134 برميل يوميًا، ونسبة المياه المصاحبة (2.9 %). وقالت إن ذلك جاء بواسطة الحفر الموجه وإعادة الدخول واستخدام التقنيات الحديثة لشركة “كامكو وبيكر هيوز” (VisiTrak).

وأشارت الشركة، أنّه الجدير لأول مرة في شمال أفريقيا يجري استخدام أحدث معدات الإكمال الذكي (AICV) لشركة “إنفلو كونترول” النرويجية وشركة “سمارت” للتقليل من المياه المصاحبة.

ووجه محمد بن شتوان رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط خالص الشكر والثناء لكل من بذل جهدًا في سبيل إتمام هذا العمل. وقالت الشركة، إن هذا العمل يُعد خطوة مهمة ضمن مسيرة شركة الخليج العربي لزيادة إنتاجها، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لذلك.

شركة الخليج العربي

وشركة الخليج العربي للنفط (آجيكو) ومقرها بنغازي هي شركة مملوكة لليبيا وإحدى أكبر الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، ومجال عملها ومجال عملها استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي.

وتمتلك الشركة عدد من الحقول أبرزها السرير ومسلّة وماجد والنافورة والحمادة والبيضاء والصحافي وأم الفرود، كما تمتلك مصفاتي نفط وهما مصفاة طبرق ومصفاة السرير، بالإضافة إلى ميناء الحريقة في طبرق.