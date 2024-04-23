لتفقد أوضاع النازحين السودانيين.. اللواء صدام يزور الكفرة ويلتقي وزير الصحة

أخبار ليبيا 24

زار اللواء صدام خليفة حفتر آمر عمليات القوات البرية وعدد من الضباط مدينة الكفرة لتفقد أوضاع النازحين من جمهورية السودان.

وجاءت الزيارة بالتزامن مع زيارة يجريها عثمان عبدالجليل وزير الصحة بالحكومة المكلفة من البرلمان إلى الكفرة.

والتقى عبدالجليل مع اللواء صدام، إذ أثنى الأخير على عمل وزارة الصحة في التخفيف من معاناة نازحي السودان بالجنوب الليبي.

وجاءت زيارة اللواء صدام ضمن زيارة ميدانية لمدن ومناطق الجنوب الليبي. وفي أثناء اللقاء جرى التباحث حول الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في تقييم الوضع الصحي بالكفرة، وتحديد الاحتياجات الطبية، وخطة الوزارة لمجابهة التحديات الصحية في ظل وصول أعداد كبيرة من النازحين من جمهورية السودان.

دعم الكفرة

وأكّد اللواء صدام على دعم ومساندة القوات المسلحة واستعدادها للوقوف مع وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية المناسبة للأهالي والنازحين، وحماية الأهالي من أية أمراض محتملة.

هذا والتقى الوفد المكلف من وزارة الخارجية بالحكومة الليبية بممثلي اللجنة المقترحة للجالية السودانية في المدينة.

وفي أثناء اللقاء جرت مناقشة أوضاع اللاجئين من دولة السودان، والوقوف على احتياجاتهم الإنسانية.

وعُقد اللقاء في حضور مدير فرع الهلال الأحمر الليبي بالكفرة. وشدّد وفد وزارة الخارجية على ضرورة التنسيق المستمر مع ممثلي الجالية السودانية، بما يستجد بالخصوص، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزير الخارجية المفوّض، والقاضية بضرورة توفير جميع أنواع الدعم اللازم للنازحين الذين فروا من ويلات النزاعات المسلحة في السودان.