في اجتماع (س.ص)..الدبيبة: نؤكد دور الشباب الأفريقي لدعم القضايا المشتركة من بينها “فلسطين”

أخبار ليبيا 24

افتتح عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، اليوم الثلاثاء في طرابلس، أعمال الاجتماع الرابع لوزراء الشباب والرياضة بدول تجمع الساحل والصحراء (س.ص) بمشاركة وزراء الشباب والرياضة بالدول الأعضاء.

وشاركه في الافتتاح فتح الله الزني وزير الشباب والأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء أدو الحاجي.

وأبدى الدبيبة، في كلمته، دعمه الكامل لمخرجات ونتائج الاجتماع العادي الرابع لوزراء الشباب. وأكّد على دور الشباب الأفريقي في دعم القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيدا بدور الشباب الأفريقي في دعم القضية الفلسطينية في جميع المراحل.

الدبيبة يجتمع مع الحاجي

من جانبه أشاد الحاجي بالجهود المبذولة لعودة تجمع دول الساحل والصحراء لدوره الإقليمي والدولي، واحتضان طرابلس لعديد اللقاءات والبرامج والاجتماعات، التي تسهم في تفعيل التجمع بمكوناته كافة.

وعلى هامش الاجتماع استقبل الدبيبة الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء السفير أدو الحاجي. وناقش الجانبان عدد من الملفات المتعلقة بدعم التجمع وتفعيل مكوناته، واستكمال الترتيبات اللازمة لعودة التجمع للعمل من طرابلس.

وأشاد الدبيبة بالجهود المبذولة من التجمع للقيام بدوره الإقليمي في دعم الدول الأعضاء بكافة القضايا، مؤكدا ضرورة التواصل بين الدول الأعضاء لتوضيح المواقف في كافة المجالات.

من جانبه أثنى الحاجي على الجهود المبذولة من قبل دولة ليبيا ورئيس الوزراء لعودة الدور المحوري لتجمع دول الساحل والصحراء في المحيط الأفريقي والدولي، مؤكدا استكمال الترتيبات اللوجستية للعمل من لعاصمة طرابلس.