عبد الصادق: نستهدف زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا

أخبار ليبيا 24

قال خليفة عبد الصادق، وزير النفط والغاز المكلف، بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، إن المؤسسة الوطنية للنفط، تستهدف زيادة إنتاج ليبيا من النفط من 1.2 مليون برميل حاليا، إلى 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية العام الجاري ولمدة 3 سنوات.

وأوضح عبد الصادق في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ورصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الخطة تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى نحو مليوني برميل بنهاية الخطة بعد 3 سنوات، متوقعا تخصيص استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في قطاع الطاقة بهدف زيادة الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يوميا، على أن يكون جزءا من هذه الاستثمارات لتطوير الحقول المنتجة للنفط وإعادة تأهيلها، وإعادة فتح الآبار المغلقة.

وأضاف عبد الصادق أن الجزء الأكبر من الاستثمار سيستخدم لتطوير الحقول المكتشفة، والتي قد يصل الإنتاج منها إلى 100 ألف برميل يوميا، مثل حقل “شمال جالو” وغيرها، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة للشركات المحلية الخاصة لتطوير الحقول الهامشية للنفط.

وأكد عبد الصادق أنه تم توقيع اتفاقا مع شركة “إيني” الإيطالية لتطوير حقلين للغاز في المنطقة الغربية، مرجحا أن يبلغ حجم الاستثمارات لتطوير الحقلين نحو 8 مليارات دولار، على أن يصل الإنتاج اليومي إلى نحو 720 مليون قدم مكعب من الغاز، وذلك بحلول عام 2028.