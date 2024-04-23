لا تخرجوا إلا للضرورة.. لجنة الأزمة في طبرق تحذّر من سوء الطقس

أخبار ليبيا 24

ناشد منصور أمداوي رئيس لجنة الأزمة في بلدية طبرق، اليوم الثلاثاء، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر أثناء تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار وسرعة الرياح.

يأتي ذلك بينما يشهد شرق ليبيا منذ أمس الاثنين تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، ما دفع الحكومة المعينة من البرلمان إلى إعلان عطلة طارئة رسمية يومي الاثنين والثلاثاء.

وطالب أمداوي سائقي المركبات في طبرق وضواحيها بالالتزام بالمسار الصحيح والسرعة المحددة وترك مسافة الأمان وعدم الانشغال بغير الطريق.

وحذّر من المجازفة بقطع الطريق سواء على الأقدام أو بالمركبات دون رؤية واضحة. ودعا أمداوي إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل شدة الرياح، والابتعاد عن الأجسام القابلة للسقوط مثل عوارض الإعلانات.

بحر مضطرب في طبرق

وشدد رئيس لجنة الأزمة في طبرق على مرتادي البحر والمتنزهين بأخذ الحيطة والحذر بسبب التيارات البحرية.

وحذّر من تخزين الوقود والمواد القابلة للاشتعال في المنازل، وعدم تشغيل محركات الكهرباء داخل المنازل في النهار.

وأكّد أمداوي ضرورة البقاء في المنازل في أثناء الحالة الجوية السيئة وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة.

هذا وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن فاعلية التقلبات الجوية ستقل على مناطق الشمال الشرقي من مساء هذا اليوم مع تحسن الطقس خاصة يوم الغد بسبب دخول مرتفع جوي.

وأضاف، أن الرياح ستتحول تدريجيا إلى شمالية غربية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب المناطق الشرقية والجنوبية، وتكاثر للسحب على بعض مناطق الشمال الشرقي.