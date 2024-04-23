حالوا الوصول لجزيرة “لامبيدوزا”.. خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 19 مهاجرا

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قال الحرس الوطني التونسي، اليوم الثلاثاء، إن خفر السواحل التونسي انتشل جثث 19 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ورفع الحادث الأخير عدد وفيات المهاجرين قبالة الساحل التونسي إلى ما يقرب من 200 في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

وقال الحرس الوطني التونسي، يوم الأحد، إن خفر السواحل التونسي انتشل جثث 13 مهاجرا قبالة سواحل تونس وأنقذ 1867 آخرين في عدد من الحوادث المنفصلة بالبحر المتوسط.

حفر السواحل التونسي

ومع تحسن الطقس، ارتفع عدد قوارب المهاجرين المتوجهة من تونس إلى الساحل الإيطالي بشكل ملحوظ، وعادة ما يقوم خفر السواحل التونسي بعمليات إنقاذ للمهاجرين وانتشال جثث الغرقى.

وفي 26 مارس الماضي قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن ما لا يقل عن 63285 شخصًا لقوا حتفهم أو اختفوا على طرق الهجرة حول العالم بين عامي 2014 و2023، معظمهم بسبب الغرق.

وأظهر تقرير نشرته المنظمة الدولية للهجرة عن مشروعها للمهاجرين المفقودين أن غالبية الوفيات والمختفين – 28854 – حدثت في البحر الأبيض المتوسط، تليها أفريقيا وآسيا.

وكان ما يقرب من 60% من الوفيات الموثقة مرتبطة بالغرق، وأكثر من ثلث تلك الوفيات، التي جرى تحديدها كانت من بلدان تشهد نزاعات، بما في ذلك أفغانستان وميانمار وسوريا وإثيوبيا.

وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن العام الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين في العقد الماضي كان عام 2023، عندما سجلت 8541 حالة وفاة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الزيادة الحادة في الوفيات في البحر الأبيض المتوسط.

وقال التقرير: “من المرجح أن تكون الزيادة في الوفيات مرتبطة بزيادة عدد المغادرين، وبالتالي حطام السفن، قبالة سواحل تونس”، مضيفا أن 729 شخصا على الأقل لقوا حتفهم قبالة السواحل التونسية في عام 2023، مقارنة بـ 462 في عام 2022.