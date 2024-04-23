مسؤول أممي: مقتل 21 وفقدان 23 مهاجرا بعد انقلاب قارب قبالة ساحل جيبوتي

أخبار ليبيا 24

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن 21 مهاجرا لقوا حتفهم وفقد 23 آخرون بعد انقلاب قارب يقل 77 شخصا قبالة ساحل جيبوتي، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوعين.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، إن من بين ركاب القارب أطفال.

ويغادر عشرات الآلاف من المهاجرين من القرن الأفريقي، وخاصة من إثيوبيا والصومال، القارة عبر جيبوتي، بهدف الوصول إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى للعثور على عمل، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.

الهجرة عبر جيبوتي

وتقول المنظمة الدولية للهجرة، إن العديد منهم يفشلون، وتقطعت السبل بالآلاف في اليمن، إذ يعيشون في ظروف قاسية. وتعتبر حالات الغرق شائعة في المياه قبالة جيبوتي أثناء قيام المهاجرين برحلاتهم.

وقالت تانيا باسيفيكو، رئيسة مكتب المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي، إن عدد القتلى، يوم الثلاثاء، ارتفع عن الرقم السابق الذي أعلنته المنظمة الدولية للهجرة وهو 16 قتيلا. وأضافت، أنّه جرى إنقاذ 33 شخصا آخرين من المياه، مضيفة أنهم وجميع القتلى إثيوبيون.

وقالت باسيفيكو: “الأمر الاستثنائي هو أننا تعرضنا لحادث غرق آخر لسفينة تقل 38 مواطنا إثيوبيا قبل أقل من أسبوعين”.

ولقي ما لا يقل عن 38 شخصا، بينهم أطفال، حتفهم في غرق السفينة. وأضافت، أن القارب المنقلب، يوم الثلاثاء، كان مبحرا قادما من اليمن. وقالت باسيفيكو: “هذه الأرقام تزايدت خلال الأشهر القليلة الماضية”.