تغير سعر الدولار 25 مرة في السوق الموازية ليستقر على 7.49 دينار

أخبار ليبيا 24

حافظ سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي على صعوده في ختام تعاملات السوق الموازية ليوم الاثنين على الرغم من تراجعه بشكل طفيف إذ وصل الدولار 7.49 دينار وسجل تغير الأسعار رقم قياسي إذ تغير 25 مرة ليسجل أعلى سعر 7.565 دينار.

وبلغ سعر الدولار مقابل فئة 50 دينار ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى 7.920 دينار في ختام تداولات السوق بسبب قرار مصرف ليبيا المركزي بسحبها من التداول والذي سبب ايضا في تزاحم المواطنين أمام المصارف للتخلص منها.

فيما تراجع سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية إلى 7.79 دينار، بعد أن كان 7.85 دينار.

وسجل الجنيه الإسترليني تراجعه ايضاً مع استقراره ليصل إلى سعر8.95 دينار، حسب متداولين بالسوق الموازية.

وحافظ سعر صرف الليرة التركية على مستوى 0.24 دينار، وكذلك الدينار التونسي استقر عند 2.40 دينار.

وتراجع سعر جرام كسر الذهب عيار 18 بشكل نسبي وأغلق السوق عند سعر 407 دينار بعد أن كان 417 دينار للغرام.

أسعار العملات في السوق الرسمية

استقر سعر صرف الدولار عند 4.87 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.03 دينار، فيما ارتفع سعر العملات الأوروبية ليصل متوسط سعر اليورو إلى 5.20 بعد أن كان 5.19 دينار.

بينما تراجع سعر الليرة التركية إلى 0.14 مقابل 0.15 دينار يوم الأمس.

أما بالنسبة إلى أسعار العملات العربية، ثبت متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.30 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.