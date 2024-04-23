انتشال قذائف غير متفجرة في مصراتة والرابطة

أخبار ليبيا 24

انتشل فريقين تابعين لجهاز المباحث الجنائية مخلفات حرب وقذائف غير متفجرة جرى العثور عليها في كل من مصراتة والرابط بغرب ليبيا.

وقال جهاز المباحث الجنائية، اليوم الثلاثاء، إن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات في المنطقة الوسطي انتشل مخلفات حرب ملقاة بمنطقة الجزيرة بطريق البحر بمدينة مصراتة. وأضاف، أن انتشال المتفجرات جاء إثر ورود بلاغ من أحد المواطنين.

نوع القذائف في مصراتة

وأوضح، أن فور وصول الفريق إلى المكان في مصراتة باشر بعمليات المسح والتمشيط وتجميع المخلفات، إذ عُثر على قذيفة مدفعية عيار (155ملم) وقذيفة مدفعية عيار (122ملم).

وقال جهاز المباحث الجنائية: “تم نقل القذائف غير المتفجرة إلى المكان المخصص إلى حين إتلافهما بالطرق الأمنة المتبعة”.

مخلفات حرب في الرابطة

وفي الجبل الغربي، تمكن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لفرع جهاز المباحث الجنائية من انتشال عدد من مخلفات الحرب ملقاة بجوار الطريق العام بمدينة الرابطة. وجاءت عملية الانتشال بعد ورود بلاغ من مديرية أمن شرق الجبل.

وقال جهاز المباحث الجنائية، الاثنين، إن فور وصول الفريق إلى المكان باشر بعمليات المسح والتمشيط وتجميع المخلفات.

وأوضح، أنّه عُثر على قذيفة هاون عيار (120 ملم) غير منفجرة، وجرى نقلها إلى المكان المخصص إلى حين إتلافها بالطرق الأمنة المتبعة.

ويعكس العثور على قذائف غير متفجرة ومخلفات الحروب، الحاجة الملحة للعمل بشكل جاد لانتشال المزيد منها في مختلف المناطق والمدن التي عانت من ويلات الحروب منذ 2011، وكذلك تلك التي حدّثت إبّان الحربين العالمية الأولى والثانية.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير في أبريل 2023 إنّه جرى إزالة 1.1 مليون قطعة قابلة للانفجار منذ العام 2011، مشيرة إلى أنّه لازال هناك الكثير مخلفات الحرب غير المنفجرة في ليبيا.