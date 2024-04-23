الشركسي: “أعمال التنمية في الجنوب تضعف فرص وجود التنظيمات الإرهابية بأراضيها”

أخبار ليبيا 24

اعتبر عضو الحوار السياسي أحمد الشركسي، أن الإنجازات التنموية التي حققتها الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، عن طريق صندوق إعادة الإعمار برئاسة المهندس بالقاسم حفتر، قد حقق عملية تنمية لمدن الشرق وخاصة مدينتي بنغازي ودرنة، تمنح تعهداتها مقدار كبير من المصداقية بأن تصل عملية التنمية إلى مدن الجنوب.

ويرى الشركسي أن لا يوجد اطماع سياسية في الجنوب وأن “مشاريع التنمية والإعمار ستعمل على محاربة الفقر بشكل عام، قد يقللان من إمكانية تحوله منصة عبور توظّف من قبل بعض الدول الإقليمية والغربية لاختراق القارة السمراء، كما تضعف فرص وجود التنظيمات الإرهابية بأراضيه.”

وتابع الشركسي في تحليله لخطة التنمية للجنوب أن تكون المشروعات محصورة في رصف طرق وتأهيل مبانٍ حكومية، وصيانة مرافق، وبناء بعض المدارس والمستشفيات، وليس مشروعات إعمار ضخمة.

الانقسام السياسي يؤثر على مشاريع التنمية

وأكد الشركي في تصريحاته الصحفية أن “أوضاع البلاد في ظل تنازع حكومتين على السلطة، وعدم التوافق حول إدارة نزيهة وعادلة لتوزيع إيرادات النفط، ستظل عاملاً معرقلاً لأي مشروع تنموي.”

واستقبلت مدينة الكفرة الإربعاء الماضي وفد الحكومة الليبية، واطلع حماد وبلقاسم حفتر على المشكلات والاحتياجات من أجل حصرها للشروع في أعمال التنمية والتطوير، ومن المقرر أن تباشر الشركات المعنية عملها لصيانة الطرق الرئيسية وتعبيد بعض الطرق الاخرى داخل الكفرة. ورافق رئيس الحكومة ومدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار كل من، سعيد امغيب عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة ، وحاتم العريبي رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، وأبوبكر الزوي وكيل وزارة الحكم المحلي وعبدالرحمن عقوب عميد بلدية الكفرة.