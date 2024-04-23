السويح: الحل الليبي الليبي بات ضروريًا

حذر علي السويح، عضو مجلس الدولة، من فرض حل خارجي للأزمة الليبية وفقا لمصالح الدول المتداخلة في الشأن الليبي، مشددا على أن الحل الليبي – الليبي بات ضروريًا بعدما أضاع الشعب وقتًا وفرصًا كثيرة في السابق.

وأوضح السويح في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24“، أن استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي تحمل دلالات عدة، أبرزها فشله في إيجاد حل للانسداد السياسي الراهن، مشيرا إلى أن المرحلة التي ستلي الاستقالة ستشهد تحركات أمريكية موسعة وحثيثة، خاصة بعد تعيين ستيفاني خوري نائبة للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

وأضاف السويح أن تحركات الإدارة الأمريكية بشأن الأزمة الليبية صارت أسرع خاصة عقب إقرار الكونغرس قانون استقرار ليبيا

وكان السويح قد أكد سويح في وقت سابق أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي اضطر للاستقالة بعد استمراره لـ نحو سنتين في فشله بمهمته في إيجاد حل للأزمة الليبية، موضحا أن تعيين مبعوث أممي جديد أو تكليف آخر بالإنابة سيأخذ وقتا طويلا في التواصل والتعرف على الأطراف الليبية في ظل استمرار هدر الأموال في البلاد.

وأضاف عضو مجلس الدولة أنه لاتوجد أية معلومات عن جدية نائبة باتيلي الأمريكية لبنانية الأصل “ستيفاني خوري” في الوصول إلى حل ليبي، مشيرا إلى أن هناك توجه دولي لفرض حل غير تقليدي للأزمة في ليبيا.