اجواء متقلبة بوصول منخفض جوي صحراوي

أخبار ليبيا 24

تستمر حالة اجواء متقلبة لأكثر من أسبوع على مناطق واسعة في البلاد، وخاصة على المنطقة الشرقية والجنوبية، بسبب المنخفض الجوي الصحراوي الذي تصاحبه رياح جنوبية نشطة إلى قوية السرعة قد تتجاوز سرعتها احياناً (70)كيلو متر /ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية مع ارتفاع درجات الحرارة، بحبس توقعات مركز الأرصاد الجوية.

وتوقع المركز أن يتحرك المنخفض من يوم الغد باتجاه الأراضى المصرية، وتتحول الرياح تدريجياً إلى شمالية غربية مع إنخفاض في درجات الحرارة على أغلب المناطق الشرقية والجنوبية وتكاثر السحب على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق الشمالية الغربية، مع نشاط رياح شمالية غربية خاصة يوم الغد مع تكاثر السحب التي قد تسبب في هطول أمطار خفيفة في المدن الساحلية.

وتتحسن الأجواء المتقلبة يوم الإربعاء لتسود الأجواء الصافية في أغلب المدن الليبية.

تفصيل لحالة الطقس في المدن الليبية

راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي

تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق ما بين (20–25)مْ.

الخليج وسهل بنغازي حتى إمساعد

تهب رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة إلى قوية احيانا قد تتجاوز سرعتها (70 كيلو متر /ساعة) مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية، وتتحول تدريجياً يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة وتقل سرعتها يوم الإربعاء لتتحسن حالة الطقس، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين (34-40) مْ وتسجل انخفاضا ملحوظاً من يوم الغد على أغلب المناطق .

الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة

تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة إلى قوية احياناً؛ مما تسبب في إثارة الأتربة والرياح، مع هبوط الرؤية الأفقية، وتتحول يوم الغد إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (34– 40)مْ، وتسجل انخفاضا بدايةً من يوم الغد.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

حالة السماء تتفرق فيها السحب، مع هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة وهبوط الرؤية الأفقية، وتتحول يوم الأربعاء إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (36–42)مْ، وتنخفض يوم الأربعاء.