رفض التعليق على مستقبل مبابي.. إنريكي: تركيزنا الآن على حسم الدوري الفرنسي

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قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إن فريقه اللقب جاهز للمباراة الصعبة أما لوريان يوم الأربعاء، والتي من الممكن أن يضمن بها الفريق الباريسي لقبه الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وإذا تعادل موناكو أو خسر أمام ليل وفاز باريس سان جيرمان خارج ملعبه على لوريان صاحب المركز 17، فسيحقق الفريق الباريسي لقبه الثاني عشر في الدوري وهو رقم قياسي.

ويتقدم فريق إنريكي بفارق 11 نقطة على موناكو قبل خمس مباريات متبقية، كما أن فارق الأهداف أفضل بكثير بعد أن خسر مباراة واحدة فقط.

وقال إنريكي للصحفيين اليوم الثلاثاء: “ستكون مباراة صعبة للغاية.. عندما تكون في أسفل الجدول، ليس لديك الكثير لتخسره”.

وأضاف: “بشكل عام، تتمكن الفرق الموجودة في أسفل الجدول من تحقيق نتائج غير متوقعة في نهاية الموسم.. هناك الكثير على المحك. إمكانية التتويج بالبطولة كافية لجعلك تنتبه”.

إنريكي والفوز بالرباعية

ويسعى مدرب برشلونة السابق، الذي انتقل إلى العاصمة الفرنسية في يوليو الماضي، إلى تحقيق رباعية محتملة بعد أن حجز باريس سان جيرمان مكانًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ومكانًا في نهائي كأس فرنسا. فاز باريس سان جيرمان بلقب كأس الأبطال في يناير.

وقال إنريكي: “هذا يحفزنا لكن في الوقت الحالي، لدينا لقب واحد فقط، علينا الفوز بالدوري ومواصلة القتال للفوز بكل شيء. إنه طريق طويل ومتعرج للأمام”.

ورفض إنريكي مرة أخرى التعليق على مستقبل “كيليان مبابي” هداف الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الماضية. وارتبط قائد منتخب فرنسا مبابي، 25 عامًا، بشكل كبير بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

وفاز باريس سان جيرمان، الذي تأسس عام 1970 من خلال اندماج نادي باريس لكرة القدم وستاد سان جيرمان، بتسعة من آخر 11 لقبًا في الدوري الفرنسي.