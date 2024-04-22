يمكن لـ”ترامب” المشاركة في انتخابات الرئاسة كـ”مجرم”.. بتأكيد “ذا هيل”

أخبار ليبيا 24

“حتى إن أدين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بجريمة دفع رشوة للمثلة مقابل الصمت- فسيتمكن من الترشح في الانتخابات المقبلة.. قد يتأثر لكن حضوره محسومًا” كان هذا استنتاج توصلت له صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، قد يشعر أنصار ترامب بمزيد من الراحة، وسيؤرق بالطبع مؤيدي الحزب الديمقراطي.

وتحتضن مدينة مانهاتن المحاكمة الجنائية الأولى تاريخيًا، لرئيس أمريكي، ويعول الديمقراطيون كثيرًا على هذه المحاكمة لإقصاء عدوهم الأكثر ضراوة، دونالد ترامب.

ويواجه “ترامب” في هذه القضية 34 تهمة جنائية، تشمل التزوير، ورغم ذلك، أكد خبراء القانون الأمريكيين أن إدانة ترامب ستعني فقط أن يكون مرشح الجمهوريين في الانتخابات المقبلة “مدان”، لكن تلك الجريمة لا تمنع من الترشح لمنصب فيدرالي.

المحلفون جاهزون للمواجهة

وانتهى القضاة في مانهتن من اختيار هيئة المحلفين، استعدادا للمحاكمة. وتقدم المئات من أهالي نيويورك للمشاركة في هيئة المحلقين، واختار القضاة فقط 12 منهم، و6 للتبديل، ما يعني أن مستقبل ترامب مرهون بمدى محبة هؤلاء له.

ووبعدما فاز ترامب بالرئاسة الأمريكية في 2016، دفع مايكل كوهين، وكيله آنذاك، لدفع رشوة 130 ألف دولار، لممثلة تدعى ستورمى دانيلز، ليمنعها من التصريح للصحافة بطبيعة علاقتها الجنسية بترامب.

وكشف استطلاع رأي نشر مؤخرًا، عن أن 53% من الناخبين فى الولايات غير المنتمية، لن يقبلوا التصويت لجلب ترامب مرة أخرى، إن أصبح مدانا بجريمة جنائية، وتزيد النسبة بمقدار 2% إن سكن خلف القضبان.