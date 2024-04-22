بعد المفاجأة الصينية.. أمريكا تقلل من شأن الرقاقة الموجودة في هاتف هواوي المتقدم

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قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، إن الشريحة التي تشغل هاتف Mate 60 Pro التابع لشركة هواوي الصينية الخاضعة للعقوبات ليست متقدمة مثل الرقائق الأمريكية، بحجة أنها تظهر أن القيود الأمريكية على الشحنات إلى شركة معدات الاتصالات العملاقة ناجحة.

وفاجأت هواوي، المدرجة على قائمة القيود التجارية منذ عام 2019، الصناعة والحكومة الأمريكية عندما أصدرت هاتفا جديدا مدعوما بشريحة متطورة في أغسطس الماضي.

وكان يُنظر إلى هاتف Huawei Mate 60 Pro على أنه رمز للنهضة التكنولوجية في الصين على الرغم من جهود واشنطن المستمرة لشل قدرتها على إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة.

كما اعتبره الكثيرون بمثابة إهانة لرايموندو، التي كانت تزور الصين عندما تم إصداره. لكن في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة سي بي إس نيوز، عارضت رايموندو هذا الرأي.

وقالت: “ما يخبرني به هو أن ضوابط التصدير فعالة لأن هذه الرقاقة ليست بنفس الجودة تقريبًا، إنها متأخرة بسنوات عما لدينا في الولايات المتحدة.. لدينا أشباه الموصلات الأكثر تطورًا في العالم والصين لا تفعل ذلك”.

وتبذل واشنطن جهودًا مستمرة منذ سنوات لحرمان بكين من رقائق أشباه الموصلات المتقدمة والأدوات اللازمة لتصنيعها بسبب مخاوف من استخدامها لتعزيز القدرات العسكرية للصين.

وأضيفت شركة هواوي، رمز تلك الحرب التكنولوجية، إلى ما يسمى بقائمة الكيانات في عام 2019 وسط مخاوف من أنها قد تتجسس على الأمريكيين، ما أجبر مورديها الأمريكيين على البحث عن ترخيص يصعب الحصول عليه للشحن إليها.