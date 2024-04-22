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مطار بنينا يُعلق الرحلات الجوية لسوء الأحوال الجوية

22 أبريل، 2024 2:16 م
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مطار بنينا يُعلق الرحلات الجوية لسوء الأحوال الجوية

أخبار ليبيا 24

علّق مطار بنينا الدولي حركة الملاحة الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها بنغازي. وأكّد صالح العمروني مدير مطار بنينا في تصريحات تأجيل جميع الرحلات من وإلى المطار بسبب انعدام الرؤية وسوء الأحول الجوية.

وسوء الأحوال الجوية في شرق ليبيا دفع الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حمّاد إلى إعلان عطلة طارئة رسمية يومي الاثنين والثلاثاء.

انعدام الرؤية في مطار بنينا

من جهته، أكّد خليفة البرغثي مدير محطة المطار للخدمات الأرضية تغيير الرحلات القادمة من مصر لمسارها نحو اليونان بسبب انعدام الرؤية بمطار بنينا.

هذا وأعلن مطار الأبرق بالجبل الأخضر، عن هبوط اضطراري لطائرة شركة “كامكس” القادمة من مصر بمهبط المطار، بسبب انعدام الرؤية وقوة الرياح بمطار بنينا الدولي

مطار بنينا يُعلق الرحلات الجوية لسوء الأحوال الجوية

تقلبات جوية

ويشهد شرق ليبيا اليوم الاثنين أجواء متقلبة بسبب تأثير المنخفض الصحراوي الذي تصاحبه رياح من القطاع الجنوبي نشطة إلى قوية السرعة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن سرعة الرياح قد تتجاوز أحيانًا 70 كيلو متر في الساعة، ما يسبب في  إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية مع ارتفاع درجات الحرارة، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر.

مطار بنينا يُعلق الرحلات الجوية لسوء الأحوال الجوية

وأضاف المركز، أن المنخفض الجوي سيتحرك يوم الغد باتجاه الأراضي المصرية، وتتحول الرياح تدريجيًا إلى شمالية غربية مع انخفاض في درجات الحرارة على أغلب المناطق الشرقية والجنوبية وتكاثر للسحب على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن سرعة الرياح ستقل يوم الأربعاء على أغلب مناطق البلاد مع تحسن في حالة الطقس.

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22 أبريل، 2024 2:16 م
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