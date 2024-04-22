لجنة إعادة الإعمار تواصل تنفيذ مشروع المسارات والجسور بالهواري

أخبار ليبيا 24

يعمل صندوق التنمية وإعادة الإعمار على مشاريع تخطيط مسارات الجسور وإزالة البناء العشوائي في منطقة الهواري وذلك بالتنسيق مع جهاز البحث الجنائي في مدينة بنغازي وبالتعاون مع جهاز الحرس البلدي بإزالة المباني التي صدر بها قرار إزالة بمحيط جزيرة دوران مصنع الإسمنت بالهواري.

وقال وليد العرفي مسؤول مكتب الإعلام بالجهاز في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، “إن بناء على التعليمات الصادرة باشرنا البدء في تنفيذ أعمال إزالة المباني المحددة من قبل جهات الاختصاص، تمهيداً لإنشاء جسر جديد بالمنطقة، ضمن حزمة مشاريع التنمية في المدينة.”

وأوضح العرفي، “أن الوحدات المكلفة من إدارة الجهاز بالتعاون مع الحرس البلدي فرع بنغازي شرعت بالعمل الفوري بأعمال الأزالة، ونشرت العديد من الدوريات في المنطقة لتنفيذ المهام المنوطة به.”

متابعة لسير عمل المشروع

وأجرى عبد الرحمن زيد عضو لجنة إعادة الإعمار والاستقرار للشؤون الفنية، جولة تفقدية على موقع المشاريع للاطلاع على تقدم على سير العمل والحرص على إنجاز المشروع وفقاً للجدول الزمني الموضوع.

وأعرب زيد في تصريحات صحفية عن شكره وامتنانه لكافة الشركات المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار و نقل تحيات رئيس اللجنة إلى الشركات، مثنياً على جهودهم المبذولة لإعادة إعمار الوطن وتحقيق الاستقرار.

ويعمل صندوق إعادة الإعمار والتنمية برئاسة المهندس بالقاسم حفتر، على تنمية المدن الليبية شرقاً وجنوباً بالإضافة إلى بعض المدن في المنطقة الغربية، ولأكثر من اسبوعين انطلقت جولة من الزيارات التفقدية لمدن الجنوب الليبي بقيادة أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية رفقة الوفد المصاحب له، لمعاينة الأوضاع المعيشية وتطوير الخدمات الحكومية في تلك المناطق.