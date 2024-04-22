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عبدالجليل “لن نترك الكفرة إلأ بعد وضع خطة عملية لتقديم الخدمات الصحية للمهاجرين”

وفد الحكومة الليبية في الكفرة

22 أبريل، 2024 3:50 م
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أخبار ليبيا 24

تعاني بلدية الكفرة من أزمة توافد المهاجرين غير النظاميين بشكل متزايد منذ بداية الحرب في السودان، وتأتي زيارة الدكتور عثمان عبدالجليل وزير الصحة بالحكومة الليبية، للوقوف على الأوضاع الصحية بالكفرة ومعاينة الاحتياجات المستعجلة التي تحتاجها العناصر الطبية للتعامل مع وضع المهاجرين.

وزار عبدالجليل والوفد المصاحب له،  مقر فرع الهجرة غير الشرعية رفقة المقدم محمد علي الفضيل رئيس الفرع.

وناقش الوزير مع المسؤولين التحديات التي تواجه عملهم، إذ تم استعراض آخر البيانات والإحصائيات لأعداد المهاجرين وحالتهم الصحية وكيفية الإجراءات التي يتبعها المسؤولين لأخذ العينات والفحوصات الطبية لإستخراج الشهادة الصحية للمهاجرين.

أوضاع العمل الصحي بالكفرة

وأشاد عبدالجليل بالعمل الدقيق والمنظم للمنظومة الطبية التي استعرضها عليه  آمر مركز الهجرة غير الشرعية، وأثنى على استخدامهم  لشفرة رمزية في الشهادة الطبية لكل مهاجر التعرف عليها عن طريق تطبيقات الهواتف النقالة في النقاط الأمنية المختلفة لمنع تزوير هذه الشهادات.

ورحب عبدالجليل بالمهاجرين السودانيين، في الأراضي الليبي مؤكداً على أنالشعب الليبي تربطه علاقات قوية مع الشعب السوداني وأن ليبيا لن تترك إخوانها النازحون من دولة السودان جراء الحروب التي تحدث هناك”.

وأضاف أن وزارة الصحة الليبية تعمل على تقديم كافة الرعاية الصحية للمهاجرين غير النظاميين وتتكفل بكافة التحاليل والفحوصات  الطبية، مُشيداً بجهود السلطات المحلية والمنظمات الدولية التي تساند الوزارة في عملها.

وطمأن عبدالجليل في ختام زيارته أن ” لن يترك مدينة الكفرة إلا بعد تقييم الوضع الصحي بالكامل وبشكل دقيق ووضع خطة عملية لتقديم خدمات صحية للمهاجرين تراعي إنسانيتهم وتحمي المواطنين الليبيين من تفشي أي أمراض معدية”.

 

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22 أبريل، 2024 3:50 م
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