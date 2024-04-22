اعتقال قاتل بعد 10 سنوات من الفرار في زليتن

أخبار ليبيا 24

بعد مضي عشر سنوات على جريمة قتل كان ضحيتها وافد نيجيري في زليتن اعتقل القاتل من قبل جهاز المباحث الجنائية.

وكان المدعو (ص.ع.ا) قد ارتكب جريمة قتل أخرى ضحيتها مواطن ليبي، إضافة إلى جرائم الإيذاء الجسيم والبسيط والحرق العمد وإتلاف ممتلكات.

وتعود أول جريمة قتل ارتكبها القاتل إلى العام 2014 إذ قام بقتل وافد نيجيري، كما قام بقتل مواطن ليبي في العام 2018.

وقال جهاز المباحث الجنائية، إن القبض على المجرم جاء بالتعاون مع مديرية أمن زليتن والجهات الأمنية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أنّه صادر ضده أمر قبض من النيابة ومطلوب بعدة قضايا جنائية منها القتل والإيذاء الجسيم والإيذاء البسيط والحرق العمد في مدينة زليتن.

اعترافات مجرم زليتن

والمتهم يدعى (ص.ع.ا) وهو ليبي من مواليد 1992، بحسب المعلومات التي قدمها جهاز المباحث الجنائية. وقال الجهاز، إن بالاستدلال مع المتهم اعترف بقضية قتل شخص نيجيري حصلت في سنة 2014، كما اعترف بقضية قتل أخرى لشخص ليبي الجنسية والتي حصلت سنة 2018 بدائرة مركز شرطة زليتن.

وأضاف، أن المجرم اعترف أيضًا بارتكاب بقضايا جنائية أخرى منها قضية الإيذاء الجسيم بدائرة مركز شرطة المنارة والحرق العمد وإتلاف الأموال والتهديد والسب خلال سنة 2014.

وذكر جهاز المباحث الجنائية أن المجرم اعترف بطعن شخص بسكين سنة 2012 وحيازة سلاح نوع مسدس 9 ملي بدون ترخيص. اتخذت جميع الإجراءات القانونية وأحيل المعني إلى مكتب النائب العام لاستكمال باقي الإجراءات.