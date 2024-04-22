زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب تايوان

أخبار ليبيا 24

تعرضت العاصمة التايوانية تايبيه، لسلسلة من الزلازل مساء الاثنين، وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية إن أقوى هزة كانت بقوة 5.9 درجة مصدرها شرق مدينة هوالين.

وكانت المنطقة مركز زلزال بقوة 7.4 درجة وقع في الثالث من أبريل، مما تسبب في انهيارات أرضية أغلقت الطرق حول المنطقة الجبلية، في حين تعرضت المباني في مدينة هوالين الرئيسية لأضرار بالغة.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، ضرب الزلزال القوي الأول الذي وقع يوم الاثنين بقوة 5.5 درجة تايوان حوالي الساعة 5.08 مساء، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية المركزية، ويمكن الشعور به في العاصمة تايبيه.

وأعقبتها سلسلة من الهزات الارتدادية والزلازل، كان أشدها وقعا حوالي الساعة 10.15 مساء،

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية إن الزلزال بقوة 5.9 درجة.

زلزال يضرب اليابان

وفي مطلع أبريل، أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب قبالة منطقة فوكوشيما، في شمال شرق اليابان، بدون صدور تحذير من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات بعد الزلزال، الذي كان مركزه على عمق 40 كيلومترا وشعر به سكان طوكيو، وفق الوكالة.

وقالت شركة “تيبكو” التي تشغل محطة فوكوشيما النووية إنه لم يتم رصد “أي خلل” سواء في المنشأة النووية أو في المنطقة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وتشهد اليابان مئات الزلازل كل عام، رغم أن معظمها لا يحدث أضرارا نظرا إلى قواعد البناء الصارمة المطبقة منذ عقود.

وقدر المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي قوة الزلزال بـ6.1 درجات مشيرا إلى أنه وقع على عمق 40.1 كيلومترا.