ريال مدريد يفوز على برشلونة في الوقت القاتل ويقترب من حسم الدوري

حقق فريق ريال مدريد، فوزاً غالياً في الوقت القاتل على حساب برشلونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-24.

وافتتح فريق برشلونة التسجيل في شباك ريال مدريد، بالدقيقة 6 عبر لاعبه “أندرياس كريستينسن”، فيما جاء هدف التعادل لـ ريال مدريد عن طريق “فينيسيوس” في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 69 أحرز “فيرمن لوبيز” هدف التقدم لبرشلونة، لـيتعادل “لوكاس فاسكيز” لريال مدريد في الدقيقة 72، فيما اختتم أهداف المباراة وريال مدريد “جود بيلينجهام” في الدقيقة 92.

وبات لامين يامال، بعمر 16 عامًا و283 يومًا، هو ثاني أصغر لاعب يشارك أساسيًا في الكلاسيكو في تاريخ الدوري الإسباني، بعد لاعب برشلونة فيسنتي مارتينيز في أكتوبر 1941، الذي لعب ضد ريال مدريد بعمر 16 عامًا و280 يومًا، وفقًا لشبكة “اوبتا” العالمية المختصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم.

وبهذه النتيجة يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب المسابقة برصيد 81 نقطة بفارق 11 نقاط كاملة عن برشلونة، الوصيف برصيد 70 نقطة جمعها من الفوز في 25 مباراة والتعادل في 6 وخسارة لقاء وحيد وتسجيل 70 هدفًا وتلقي 36.

بينما يحل فريق برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة جمعها من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 7 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 64 هدفًا وتلقي 37.

واقترب ريال مدريد من حسم لقب الليجا بعد اتساع فارق النقاط مع غريمه التقليدي برشلونة الى 11 نقطة في الوقت الذي يتبقى فيه عدد قليل من الجولات في الليجا.

والتقى الفريقان في 188 مباراة بالدوري، إذ حقق الريال الفوز في 79 مباراة، بينما حقق برشلونة الفوز في 74 مباراة وتعادلا في 35، وسجل الريال 304 هدف مقابل 301 لبرشلونة.

والتقى الفريقان في 257 مباراة بكل البطولات، حيث حقق الريال الفوز في 105 مباريات وفاز برشلونة في 100 وتعادلا في 52 مباراة. كما حقق الريال 6 انتصارات في آخر 8 مباريات بالدوري، وفاز برشلونة في مباراتين فقط.