رفع قُدرات مُعلمي اللغة الإنجليزية محور لقاء المقريف مع المجلس الثقافي البريطاني

أخبار ليبيا 24

اِستقبل وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، موسى المقريف، بِمكتبه ظُهر اليوم الاثنين مدير عَمليات الاِمتحانات بالمجلس الثقافي البريطاني، مارك نايت.

وَناقشَ اللقاء الذي حضره مُستشار المقريف الدّكتور عبد السلام الصغيّر، ومستشار الوزارة لشؤون تقنية المعلومات الدّكتور أحمد المجبّر، ومدير المجلس الثقافي البريطاني في ليبيا فيصل الناجح، إمكانية توقيع اِتِّفاقية تعاون بين الوزارة وكامبريدج، ووضع إطار عام لذلك، وذلك تأكيداً على أهمّية خلق تعاون مُثمِر بين الجانبين الليبي والبريطاني.

كما جَرى خلال اللقاء مناقشة إمكانية تأهِيل ورفع قُدرات مُعلِّمي اللغة الإنجليزية، أُسْوَة ببرنامج تأهِيل مُعلِّمي اللغة الإيطالية، وذلك من خلال إشراك المركز العام للتدريب وتطوير التّعليم ومكاتبه المنتشرة في رُبوع البلاد.

تنظِيم أقسام الإعلام والاِتِّصال بِمراقبات التّربية والتّعليم

وفي سياق منفصل، بحث وكيل الوزارة لِشؤون المراقبات مُحسن الكبيّر تنظِيم أقسام الإعلام والاِتِّصال بِمراقبات التّربية والتّعليم بالبلديات خلال اِجتماعه ظُهر اليوم الاثنين مع مدير مكتب الإعلام والاِتِّصال بدِيوان الوزارة “عبدالعزيز عيسى”.

وأكّد الوكيل خِلال اللقاء على أهمّية اِختيار عناصر مُتخصّصة لِتولِّي صفة مُنسّقي الإعلام في المؤسّسات التّعليمية، وفق الملاك الوظيفي للمؤسّسات التّعليمية الصادر بِقرار وزير التّربية والتّعليم رقم 1610 لسنة 2023م.

بِدوره، أحاط مُدير مكتب الإعلام الاِتِّصال بدِيوان الوزارة الوكيل بِشان خطة العمل الصادرة، والتي تمّ تعمِيمها على رؤساء أقسام الإعلام والاِتِّصال بالمراقبات، مؤكِّداً مُتابعة المكتب لِتنفيذ الخطة الموضوعة من قِبل الأقسام.