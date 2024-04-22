حزب المحافظين البريطاني يضحي بنائب بارز لأنه “تعرض للاختطاف”

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أنهى البرلماني البريطاني مارك منزيس، مسيرته السياسية، واستقال من حزب المحافظين –تحت الضغط- بعدما اتضح أنه تعرض للاختطاف في منزله، وأضطر لدفع فدية للمجرمين، اختار أن يقدمها من أموال المتبرعين لحملته الانتخابية.

وقال “منزيس” إنه لن يترشح مرة أخرى للانتخابات، مشيرًا إلى أن الحزب انتقد سلوكه لأنه أصبح رهينة وأضطر لدفع فدية مقابل نجاته.

رد فعل حزب المحافظين كان “محافظًا” أكثر من اللازم بالنسبة للبعض تجاه نائب قد كان من المفترض أن نجاحه شبه مضمون، لكن تحت الضغوط الكثيرة والسمعة السيئة التي تطارد الحزب مؤخرًا، اختار القادة التضحية بنائبهم، حتى لا يفقدوا سلطة مسيطرين عليها منذ سنوات طويلة، خاصة وهم على بعد خطوات من انتخابات منتظرة.

لم يتصرف باحترافية

وكشفت عدة وسائل إعلام بريطانية، أبرزها “تايمز”، عن أن النائب المستقيل تواصل هاتفيا مع سكرتيرة تعمل عنده، خلال نهاية العام الماضي، وأمرها بتحويل مبالغ مالية لأنه مختطف “في بيته” من قبل أشخاص غير جديرين بالثقة، فأجرت السكرتيرة كبيرة السن التحويل كما أمرها مديرها، بمبلغ يزيد عن 8 آلاف دولار أمريكي، ودفعه المتبرعون للحزب.

ويعتبر “منزيس” من أبرز النواب في حزب المحافظين، ويسيطر على دائرة فيلد الانتخابية شمال غربي بريطانيا، منذ 14 عامًا. ويصر حتى الآن على نفي جميع التهم، وقال إنه تعرض لضغوط وصلت لوالدته، وطلب الحفاظ على الخصوصية مقابل ترك الانتخابات. وتجاهل النائب أن الواقعة جرى إثباتها رسميًا.