تقلبات جوية في شرق ليبيا تدفع الحكومة لإعلان عطلة طارئة ليومين

أخبار ليبيا 24

دفعت التقلبات الجوية في شرق ليبيا الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حمّاد إلى إعلان عطلة طارئة رسمية.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الشرق الليبي يتأثر يومي الاثنين والثلاثاء برياح جنوبية شرقية جافة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتر في الساعة.

وأضاف، أن سرعة الرياح قد تزيد إلى أكثر من ذلك، ما يسبب انتشار الأتربة والغبار في الجو بشكل مقلق، كذلك في ارتفاع كبير لدرجات الحرارة تتجاوز 40 درجة في بعض المناطق.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن هذه الوضعية تتطلب من المواطنين أخد الحيطة التامة في الطرقات نظرًا لرداءة الرؤية الأفقية، وكذلك الأشخاص ذوي الأمراض التنفسية والجيوب الأنفية.

وإزاء هذه الحالة الطارئة، قرر أسامة حمّاد رئيس الحكومة تحديد يومي الاثنين والثلاثاء عطلة طارئة رسمية، موجهًا وزارة الداخلية بالحد من التنقل على الطرقات الساحلية والفرعية في المناطق المتوقع انعدام الرؤية فيها.

وتشمل العطلة طارئة جميع الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات الحكومية والمؤسسات التعليمية بكامل مستوياتها وكذلك القطاعات.

ويستثني من ذلك العاملين بالمرافق الصحية والجهات الأمنية وكل من تتطلب طبيعة عملهم مواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية.

موعد تحسن الطقس في شرق ليبيا

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن من المتوقع تحرك المنخفض الجوية في شرق ليبيا يوم الأربعاء المقبل، ما يؤدي إلى تحسن الأجواء واستقرارها على أغلب مناطق البلاد.

هذا وتكون الرياح على مناطق الشمال الغربي شمالية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة، ما تسبب في إثارة الأتربة على بعض الأماكن مع أجواء باردة نسبيا، خاصة على المناطق الساحلية وتكاثر للسحب التي قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة.