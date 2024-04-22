تراجع أسعار النفط مع انخفاض التوتر بين إيران وإسرائيل

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، متأثرة بتجدد التركيز على أساسيات السوق في الوقت الذي قللت فيه إسرائيل وإيران من مخاطر تصعيد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط بعد ضربة إسرائيلية صغيرة على ما يبدو على إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا بما يعادل 0.77 بالمئة إلى 86.62 دولار للبرميل. وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو، والذي ينتهي يوم الاثنين، 63 سنتًا، أو 0.76٪، إلى 82.51 دولارًا للبرميل، في حين انخفض عقد يونيو الأكثر نشاطًا 64 سنتًا إلى 81.58 دولارًا للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان لأكثر من ثلاث دولارات للبرميل في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد سماع دوي انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية، فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي، لكن المكاسب تقلصت بعد أن هونت طهران من الحادث وقالت إنها لا تخطط للرد.

ارتفاع مخزون النفط الأمريكي

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي، أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 2.7 مليون برميل، وهو ما يقرب من مثلي توقعات المحللين لزيادة 1.4 مليون برميل.

ووافق مجلس النواب الأمريكي، يوم السبت، على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل تتضمن إجراءات من شأنها أن تسمح للحكومة الفيدرالية بتوسيع العقوبات ضد إيران وإنتاجها النفطي.

لكن الأسواق تجاهلت هذه الأخبار لأن تأثير هذه الإجراءات، إذا قررت، سيعتمد على كيفية تفسيرها وتنفيذها. ومن المقرر أن يبدأ نظر مجلس الشيوخ في مشروع القانون يوم الثلاثاء.

ويوم السبت، أدى انفجار في قاعدة عسكرية عراقية إلى مقتل أحد أفراد قوة أمنية. وقال قائد القوة إنه هجوم بينما قال الجيش إنه يحقق في الأمر.

وبشكل منفصل، أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، الأحد، أنها أسقطت طائرة إسرائيلية بدون طيار كانت في مهمة قتالية في جنوب لبنان.

وتتبادل القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله المسلحة اللبنانية إطلاق النار منذ أكثر من ستة أشهر بالتوازي مع الحرب في غزة، ما أثار المخاوف بشأن المزيد من التصعيد.